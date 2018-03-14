洛阳周三气温30℃ 周四周五部分地区有阵雨

今日，记者从洛阳市气象局获悉，预计本周我市降水量偏少，平均气温略偏高，周极端最低气温9℃，山区7℃。周四、周五受东路冷空气影响，部分地区有阵雨，气温较前期明显下降，其他时间晴天间多云，南风为主，气温较高。周内大气污染扩散条件一般。

洛阳网讯 自从进入了3月，洛阳处处都在传递着春天的讯息：春风和煦、柳树萌芽、玉兰吐苞……虽然老天爷偶尔也会给天气剧本“加戏”，让冷空气亮亮相，但总体来说，向暖已成趋势。

这不，在接下来的一周里，洛阳的天气将以晴天为主，气温朝着“3”字头迈进，春游、踏青、赏花都可以计划起来了。

今日，记者从洛阳市气象局获悉，预计本周我市降水量偏少，平均气温略偏高，周极端最低气温9℃，山区7℃。周四、周五受东路冷空气影响，部分地区有阵雨，气温较前期明显下降，其他时间晴天间多云，南风为主，气温较高。周内大气污染扩散条件一般。

具体预报如下：

3月26日(周一)：晴天转多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，偏南风3级，气温11到25℃；

3月27日(周二)：晴天间多云，气温12到29℃；

3月28日(周三)：晴天转多云，气温12到30℃；

3月29日(周四)：多云，部分地区有阵雨，东北风4级左右，气温11到21℃；

3月30日(周五)：多云，局部地区有阵雨，气温11到19℃；

3月31日(周六)：多云转晴天，气温10到22℃；

4月1日(周日)：晴天到多云，气温11到27℃。(记者 郭瑛)