塔原本产生于印度，是佛教的一种建筑物。在东汉时期，随着佛教的传入，古印度的塔传入我国，并和我国原有的建筑形式相结合，形成了具有中国民族特色的新的建筑类型。

塔原本产生于印度，是佛教的一种建筑物。在东汉时期，随着佛教的传入，古印度的塔传入我国，并和我国原有的建筑形式相结合，形成了具有中国民族特色的新的建筑类型。

白马寺齐云塔

齐云塔位于白马寺齐云塔院内。史料记载，该塔始建于金大定十五年(1175年)，该塔是目前白马寺院内仅存的一座早期建筑。

关于齐云塔，民间还有个离奇的传说。很久以前，有个蛤蟆精在此兴风作浪。有一僧人路过此潭，制服了蛤蟆精，让它建成了齐云塔，以赎罪过。后来，改过自新的蛤蟆变成了金蛤蟆，至今仍在塔上住着。如果你站在塔前20米处用力击掌，就会听到“哇哇”的蛙鸣声。