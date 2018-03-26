今日上午，记者从洛阳市公安局交警支队获悉，解放路道路提升工程将于即日起实施，为确保工程顺利，今日22时至31日6时，解放路九都路口(不含)至凯旋路口(含西向东半幅)段机动车道将进行封闭，封闭路段两侧慢车道临时停车泊位取消，禁止一切车辆在慢车道停放。

洛阳网讯 经常驾车从解放路经过的洛阳人请注意！今日上午，记者从洛阳市公安局交警支队获悉，解放路道路提升工程将于即日起实施，为确保工程顺利，今日22时至31日6时，解放路九都路口(不含)至凯旋路口(含西向东半幅)段机动车道将进行封闭，封闭路段两侧慢车道临时停车泊位取消，禁止一切车辆在慢车道停放。

封闭期间，过往车辆需注意提前绕行：

单位车辆可从封闭路段两侧慢车道出入；

拟从解放路南北方向通过的车辆，可从王城大桥、王城大道或龙门大道、洛阳桥、定鼎路绕行；

拟从凯旋路由西向东行驶的车辆，可从九都路或中州路绕行；

拟从解放路向南行驶的长途车，改经王城大道或定鼎路绕行。

市公安局交警支队提醒，道路封闭后，绕行线路和保通道路通行能力有限，沿线居民和单位请勿在道路上堆放物品、停放车辆；居民和过往车辆要注意道路封闭后对周边路网的影响，根据交通流的变化，提前规划出行线路和时间，自觉遵守交通引导标志、标识的指示，注意出行安全，服从现场执勤人员的管理。为尽量减少交通拥堵和对您出行的影响，出行尽量选择公共交通或非机动车，倡导低碳环保。(记者 郭瑛 通讯员 谢育健)