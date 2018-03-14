洛阳天气：今天全区晴天到多云 气温9℃到26℃

今天全区晴天到多云，偏南风3级，气温9℃到26℃；明天全区晴天间多云，偏南风3级，气温10℃到30℃。

洛阳城里春光好。在刚过去的双休日里，人们走到街头、公园、河边，尽享春色，到处都是一派热闹的景象。

小记的微信朋友圈更是热闹非凡，被朋友们的各种乡村游、文化游刷屏，就连一些平时不经常出门的朋友也禁不住春天的诱惑，到外面的花花世界走一走、瞧一瞧。

看着这满城春光，小记在开心之余，猛然发现已进入3月尾声，这也意味着，2018年即将过去1/4，顿时又有些伤感。一寸光阴一寸金，希望你我都能把握好这大好时光，珍惜每分每秒。

这几天天气主要以晴为主，让小记又想念起春雨来。看看今明两天的天气情况，依然下雨无望。市气象台预计，今天全区晴天到多云，偏南风3级，气温9℃到26℃；明天全区晴天间多云，偏南风3级，气温10℃到30℃。

是的，您没看错，明天气温将向30℃发起冲击。小记感觉春天刚过没一周，就要跑步入夏了。据中国天气网消息，未来几天北方大部分地区温暖持续，预计26日至27日进入本轮回暖“高潮”，多地会刷新今年来气温新高，仿若“初夏”。

需要注意的是，气温虽然“高歌猛进”，但您千万不可掉以轻心，不要真的把夏天的那身装备给穿上，因为现在昼夜温差还是比较大的，越是这样的天气越容易感冒。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖）