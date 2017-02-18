“中原文化大舞台”明日开演

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昨日，《洛阳晚报》记者从市委宣传部了解到，今年的“中原文化大舞台”活动即将开始，我市将在7个剧场安排43场演出。
昨日，《洛阳晚报》记者从市委宣传部了解到，今年的“中原文化大舞台”活动即将开始，我市将在7个剧场安排43场演出。
本月共安排3场演出，其中一场为豫剧《穆桂英挂帅》，另外两场为杂技《洛阳百戏文化精品展演》。豫剧演出门票将面向市民免费发放；杂技演出门票票价也十分优惠，线上购票每张仅需2.5元，现场购票每张5元。
●售票方式
网络售票
1.关注“百姓文化云”微信公众号；
2.后台回复“洛阳看戏”或进入“文化云”即可在线支付。
预订成功的用户，在活动当天凭“百姓文化云”订单短信，到现场兑换纸质票，凭票入场。
现场售票
售票地点：各剧目演出剧场
售票时间：演出当天(上午9:00—11:30；下午2:30—5:00)
注：豫剧《穆桂英挂帅》演出门票获取方式也分网络、现场两种，获取方式同上，市民不需要付费。门票数量有限，先到先得。
●豫剧《穆桂英挂帅》
演出时间：3月27日19:30
演出单位：市豫剧院演艺有限公司
演出地点：市工人俱乐部
●杂技《洛阳百戏文化精品展演》
演出时间：3月28日、29日19:30
演出单位：洛阳隋唐百戏文化发展有限公司
演出地点：洛阳隋唐百戏城演艺大剧院
●咨询电话：
4008809382
13253593131（洛阳晚报记者 潘立阁）