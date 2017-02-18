“中原文化大舞台”明日开演

昨日，《洛阳晚报》记者从市委宣传部了解到，今年的“中原文化大舞台”活动即将开始，我市将在7个剧场安排43场演出。

昨日，《洛阳晚报》记者从市委宣传部了解到，今年的“中原文化大舞台”活动即将开始，我市将在7个剧场安排43场演出。 昨日，《洛阳晚报》记者从市委宣传部了解到，今年的“中原文化大舞台”活动即将开始，我市将在7个剧场安排43场演出。 本月共安排3场演出，其中一场为豫剧《穆桂英挂帅》，另外两场为杂技《洛阳百戏文化精品展演》。豫剧演出门票将面向市民免费发放；杂技演出门票票价也十分优惠，线上购票每张仅需2.5元，现场购票每张5元。 ●售票方式 网络售票 1.关注“百姓文化云”微信公众号； 2.后台回复“洛阳看戏”或进入“文化云”即可在线支付。 预订成功的用户，在活动当天凭“百姓文化云”订单短信，到现场兑换纸质票，凭票入场。 现场售票 售票地点：各剧目演出剧场 售票时间：演出当天(上午9:00—11:30；下午2:30—5:00) 注：豫剧《穆桂英挂帅》演出门票获取方式也分网络、现场两种，获取方式同上，市民不需要付费。门票数量有限，先到先得。 ●豫剧《穆桂英挂帅》 演出时间：3月27日19:30 演出单位：市豫剧院演艺有限公司 演出地点：市工人俱乐部 ●杂技《洛阳百戏文化精品展演》 演出时间：3月28日、29日19:30 演出单位：洛阳隋唐百戏文化发展有限公司 演出地点：洛阳隋唐百戏城演艺大剧院 ●咨询电话： 4008809382 13253593131（洛阳晚报记者 潘立阁）