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“中原文化大舞台”明日开演
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-26 09:34

　　昨日，《洛阳晚报》记者从市委宣传部了解到，今年的“中原文化大舞台”活动即将开始，我市将在7个剧场安排43场演出。

　　本月共安排3场演出，其中一场为豫剧《穆桂英挂帅》，另外两场为杂技《洛阳百戏文化精品展演》。豫剧演出门票将面向市民免费发放；杂技演出门票票价也十分优惠，线上购票每张仅需2.5元，现场购票每张5元。

　　●售票方式

　　网络售票

　　1.关注“百姓文化云”微信公众号；

　　2.后台回复“洛阳看戏”或进入“文化云”即可在线支付。

　　预订成功的用户，在活动当天凭“百姓文化云”订单短信，到现场兑换纸质票，凭票入场。

　　现场售票

　　售票地点：各剧目演出剧场

　　售票时间：演出当天(上午9:00—11:30；下午2:30—5:00)

　　注：豫剧《穆桂英挂帅》演出门票获取方式也分网络、现场两种，获取方式同上，市民不需要付费。门票数量有限，先到先得。

　　●豫剧《穆桂英挂帅》

　　演出时间：3月27日19:30

　　演出单位：市豫剧院演艺有限公司

　　演出地点：市工人俱乐部

　　●杂技《洛阳百戏文化精品展演》

　　演出时间：3月28日、29日19:30

　　演出单位：洛阳隋唐百戏文化发展有限公司

　　演出地点：洛阳隋唐百戏城演艺大剧院

　　●咨询电话：

　　4008809382

　　13253593131（洛阳晚报记者 潘立阁）
[ 责任编辑：马佳佳]
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