洛阳一市民家里漏水5年修不好 律师：可退房

市民李先生买了套新房，还没装修就发现房顶漏水，在接下来的5年里，多次维修却怎么也修不好，李先生一家无奈在外租房。更麻烦的是，李先生担心房子的质保期到了，不知道这漏水问题该咋解决。

厨房烟道处有水痕

市民李先生买了套新房，还没装修就发现房顶漏水，在接下来的5年里，多次维修却怎么也修不好，李先生一家无奈在外租房。更麻烦的是，李先生担心房子的质保期到了，不知道这漏水问题该咋解决。

房主：5年里，一下雨就提心吊胆

李先生在涧西区建设路一单位工作，2012年，他在单位附近购买了一套顶楼的经济适用房。2013年5月，李先生拿到房屋钥匙，验房时，他未发现啥问题，就爽快地签了字。

2013年9月的一个下雨天，李先生来到新房后发现，厨房烟道的天花板和次卧东北角的窗户有轻微渗水现象。他向物业反映后，物业很快联系开发商进行了维修。又到下雨时，李先生再次来到新房，发现那俩地方仍旧渗水，他又找了物业，物业再次帮忙找人维修……每逢下大雨，这样的场景就反复上演。

“物业每次都找人帮忙维修，却一直没修好，每到下雨天，我就会担心房子漏水问题。”李先生说，他买这套房子时，女儿刚上小学一年级，现在女儿小学都快毕业了，房子却因漏水问题没法装修，他一家人就在外租房住。

近日，记者和李先生来到这套房屋里，发现厨房烟道处墙壁的颜色和周围明显不一样，有水渗过的痕迹，次卧东北角的窗户边有宽约1厘米、长约10厘米的裂缝。李先生说，除了这两处“老毛病”，最近他发现客厅东南角的天花板也有轻微渗水现象。

随后，记者来到楼顶，偌大的楼顶上只有李先生家房顶位置铺着颜色深浅不一的防水材料，有些地方还铺了不止一层。李先生说，每次工人过来都会重新铺设防水材料，所以颜色不一样。

开发商：会继续修下去，若房子过质保期，将动用维修基金维修

记者从开发商那里了解到，2017年5月1日前，该小区由物业公司管理，后来物业公司撤走，小区目前由开发商代为管理。据开发商派来进行小区管理的王经理介绍，他们接手后，已经找人帮李先生修了两次房顶。王经理表示，如果经过查询，李先生的房屋没有过质保期，他们保证会继续修下去；如果过了质保期，房子还漏水，他们就得依照相关规定动用住房专项维修基金进行维修。

5年里，负责为李先生家房顶做防水处理的是同一家公司，该公司也是该小区所有房顶的防水处理商。该公司负责人杨先生说，根据相关规定，房顶防水工程的最低质保期是五年。

至于为何多次维修却一直没能修好，杨先生说，这主要是因为李先生家房顶的情况比较复杂，每次工人修好一块，下雨时水又从别处渗下去了。

为了解决问题，今年3月13日下午，杨先生自己带着材料过来维修。

律师：可以要求开发商退房或继续维修

河南航星律师事务所的贾高峰律师表示，李先生所购房屋经过多次维修仍未修好，显然不能正常居住，李先生未能实现购房目的。合同法第94条规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。因此，李先生可以要求开发商退房，解除购房合同。如果李先生不愿退房，可以要求开发商继续维修。

此外，因为所购房屋漏水5年不能入住，李先生长期在外租房额外支付了租金，产生了损失，李先生可以要求开发商赔偿。贾高峰律师表示：李先生可以与开发商协商解决此事；若协商不成，可以向人民法院起诉。

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房屋质保期

洛阳市物业维修基金管理中心使用监管科工作人员表示，房屋的质保期并不是从开发商交房或者购房者验房的日期算起，而是要根据《洛阳市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证书》，该证书的右下角有个日期。如果李先生想要查询质保期，有两种途径，一是到开发商处查询，二是通过洛阳市建设委员会查询。

该科工作人员说，根据《房屋建筑工程质量保修办法》第七条第二款规定：在正常使用的前提下，房屋建筑工程的最低保修期限为：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。（洛阳晚报记者 山军伟 文/图）