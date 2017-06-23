父子俩闹矛盾十年没见过面 社区牵线团圆梦终圆

近日，76岁的樊师傅走进涧西区长安路二社区办事大厅，看到帮助他和老伴儿解开心结的社区工作人员，他笑呵呵地打招呼。

樊师傅在看之前工作人员拍的儿子照片

近日，76岁的樊师傅走进涧西区长安路二社区办事大厅，看到帮助他和老伴儿解开心结的社区工作人员，他笑呵呵地打招呼。

10年前，樊师傅老两口和儿子因琐事闹翻，此后互不来往，再也没见过面。两位老人有心想找人和儿子说和，却碍于面子无法开口。一年多前，社区工作人员偶然得知此事后，一场往返于涧西区和西工区的劝和工作就此展开……

困扰多年的烦心事，老两口不想开口

坐在办事大厅的凳子上，樊师傅的嘴角泛起笑意：“我昨天刚从儿子那儿回来，给他掂了点儿吃的补补身子。”

显然，他的心病已经好了。提起10年前和儿子闹翻的事情，樊师傅摇摇头说：“怪我，没考虑他的感受。”

樊师傅在西工区有一套房子。2008年，当时他34岁的儿子离婚后打算搬到西工区的房子住，和他商量想买一台电视，樊师傅同意了。可谁知安装那天，家里突然有别的事情，樊师傅跟儿子说了一句“随后再说”，便准备回家。“儿子有精神残疾，平时最大的爱好就是看电视。”樊师傅说，当时父子俩发生了争吵，之后，儿子换了房子的门锁，他再也进不去了。他们有心想找人说和，又担心外人知道后议论，这一耽搁就是好多年。

发现父子俩有矛盾，工作人员开始劝和

郭岩香是长安路二社区负责残联事务的工作人员。2016年年底，她逐一为辖区残疾居民办理双项补贴申领工作时，发生了一件令人费解的事。

在樊师傅家，郭岩香要核对残疾人的证件，樊师傅说“没有”，让对方找他儿子要。“资料显示他儿子的户口在本辖区，这是咋回事？”郭岩香心里犯起了嘀咕，百般询问之下，樊师傅终于说出了自己和儿子的事情。

知道了原因，事情还得办。于是，郭岩香跟着樊师傅找到了他儿子家。樊师傅没上楼，郭岩香在其儿子所在的西工区光明社区工作人员的帮助下，复印了相关证件，也和樊师傅的儿子有了第一次交流。

就是这次，郭岩香发现樊师傅的儿子很倔强，对父亲不满；而这边，樊师傅将劝和的希望寄托在郭岩香身上。郭岩香在和社区相关负责人商量后，一场劝和工作开始了。

心病还需“妙药”医，父子关系现转机

治心病，郭岩香等人打的是“亲情牌”和“信任牌”。樊师傅的儿子长期一个人居住，有了初次交流，从2016年年底开始，郭岩香她们每隔一段时间就到他家里看看，陪他聊聊天，帮忙打扫卫生，慢慢取得他的信任。

樊师傅的儿子有一个女儿，他经常去探望。了解到这个情况，郭岩香她们开始有意识地把话题往“亲情”上引导：“你经常看女儿，你的父母这么多年见不到你，心里是啥滋味？”听完这些话，樊师傅的儿子起初会辩解两句，后来就不再吭声了。郭岩香知道，时机快到了。

今年2月，樊师傅找到社区工作人员，说想送给儿子一台电视。“矛盾的根源就在电视，希望能用电视来化解。”他说。

在和送货员、线路调试人员等多方联系确定好时间后，3月7日上午，郭岩香提前1个小时登门了。原本她打算以“捐赠”的名义送电视，可看到对方特别高兴，她突然有了一个想法：“趁着今天，促成爷俩和好吧！”

“我还有事得先走，不能等送货的人来了，你一个人我不放心，要不让你爸来陪着你？”郭岩香试探道。“不用，刚下过雨，路也挺滑的。”对方答。郭岩香再次提议，对方依旧拒绝，但是态度已经缓和。几次三番后，樊师傅的儿子终于吐口：“行”。

十年未见终相见，父子俩泪流满面

20分钟后，樊师傅出现在儿子居住的房子楼下。此时，房门大开，听到父亲上楼的脚步声，站在门口的儿子跑着迎了出来，问了一句：“我妈呢，她咋没来？”

已经10年没见过面的父子俩相见，都泪流满面。

樊师傅的儿子也知道了，“捐赠”的电视其实是父亲买的。

十几天来，樊师傅已经去过儿子家好几次，他带的包子、鸡汤挂面、米饭炒菜，儿子每次都吃得很香。樊师傅说，儿子已经很久没吃过家常饭了，得让他好好补补，“儿子也和我说了好多话，还说我买的电视不错”。

樊师傅告诉记者，长安路二社区的工作人员每次去看儿子，都会用手机拍照发给自己，让老两口放心；儿子所在的光明社区相关人员也很热情负责，经常上门看望和照顾儿子，帮忙解决困难。

“除了感谢，实在不知道该怎么形容激动的心情了。”在解开心结的第二天，樊师傅代表全家将一面锦旗送到了长安路二社区。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 杨晓雨 潘丽军 文/图）