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洛阳举办以“智慧气象”为主题的气象知识科普宣传活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-26 09:34

市民了解有关“智慧气象”的知识

　　3月23日是第58个世界气象日，今年的主题为“智慧气象”。当日上午，市气象局联合洛龙区科学技术协会在洛阳宝龙广场举办了以“智慧气象”为主题的气象知识科普宣传活动。“智慧气象”听着高深，其实已在我市有所应用。下面，让我们了解一下有关“智慧气象”的相关知识吧。

　　啥是“智慧气象”？听听专业人士咋说

　　当日上午，市气象局工作人员与洛龙区科学技术协会工作人员在洛阳宝龙广场，以展板、电子显示屏与宣传彩页的形式，向市民宣传讲解“智慧气象”。

　　啥是“智慧气象”？工作人员解释，“智慧气象”是通过云计算、物联网、移动互联、大数据等新技术的深入应用，依托气象科学技术进步，使气象系统成为一个具备自我感知、判断、分析等能力的系统，让气象业务、服务与管理活动充满智慧。

　　“‘智慧气象’听着高深，其实与生活息息相关。”工作人员说，打个比方，牡丹文化节即将来临，外地游客小张想到洛阳观赏牡丹。若气象服务供给方知道他乘坐哪趟航班等信息，就可将其所经空域可能遇到的湍流、目的地的天气预报、该穿什么样的衣服等信息推送给他，这样天气就有了“智慧”。“智慧气象”跟身边的秘书或保姆一样，为人提供贴心的气象服务。

　　牡丹文化节等重大活动背后，有“智慧气象”一份功劳

　　“智慧气象”距离我们的生活还远吗？市气象局工作人员说，其实“智慧气象”在我市已有所应用，它时刻在为我们的生活提供便利，如主动实施人工降雨，或开展防雹等作业。

　　去年以来，我市在人工影响天气作业(简称“人影作业”)方面引入智能物联网技术，通过省、市、县作业点的全面联网，达到人影作业信息实时采集与弹药全程监控，提升了作业安全监管水平与智能化水平。

　　在观测方面，我市利用多普勒天气观测雷达和遍布全市的270多处自动观测站，对风速、风向、雨量、温度等重要气象要素进行全天候实时自动监测，并将采集到的信息传输到数据库，通过物联网进行共享。借助人工智能与大数据技术，一张载有预报服务数据的“大网”在全市均匀铺展开来。也就是说，无论您在哪个网格区域里，都能得到该网格的天气预报信息，其空间分辨率已达5公里×5公里。

　　近两年，“智慧气象”在保障牡丹文化节、河洛文化旅游节等我市重大活动中发挥着越来越重要的作用，为我市有关部门的决策提供依据。

　　未来将实现“人即气象站”，预报精准度达到“街道级别”

　　“智慧气象”将对我们的生活带来哪些改变？市气象局高级工程师陈红霞说，更精准的预报，差异化、人性化的预报服务等将成为趋势。

　　利用智能可穿戴设备上的微缩传感器收集气象要素，通过处理器上传到云平台，将弥补一些边远地区观测站点不足、资料不全的遗憾，避免由于气象数据不足造成气象服务偏差，方便人们快速获取气象信息，使气象信息、天气预报信息与人融为一体，实现“人即气象站”，使预报精准度有望达到“街道级别”。

　　在农业方面，智慧气象也会提供一些服务。气象部门可为农产品提供气候品质认证，实现农民由“靠天吃饭”到“看天行事”的转变。

　　“未来，‘智慧气象’还将在方方面面影响我们的生活与生产，为我们提供便利、个性化的气象服务。”陈红霞说。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 陈红霞 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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