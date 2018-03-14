提醒！倒车雷达和影像“扫盲”不彻底 安全行车靠司机擦亮眼

连日来，本报持续聚焦汽车盲区这一话题。23日，在洛龙区太康路与市府东街交叉口附近，记者随机采访5名驾驶员，请他们谈谈对汽车盲区的认识，并请专业人士和经验丰富的司机与大家分享避免汽车盲区，安全行车的经验。

在车后方紧靠保险杠的位置放一个收纳箱，倒车影像未探测到

核心提示

连日来，本报持续聚焦汽车盲区这一话题。(>>>>新闻回放)23日，在洛龙区太康路与市府东街交叉口附近，记者随机采访5名驾驶员，请他们谈谈对汽车盲区的认识，并请专业人士和经验丰富的司机与大家分享避免汽车盲区，安全行车的经验。

1 记者随机采访五名司机，有仨人因汽车盲区出过事故

23日上午10时许，在洛龙区太康路与市府东街交叉口附近，开轿车的市民贾先生接受了采访。

“车后保险杠上装有倒车雷达，车尾还装有倒车影像，这些设备应付汽车盲区足够了。”贾先生说，他是一名驾龄不满一年的新手，知道汽车盲区这回事，不过并不清楚汽车盲区具体分布在哪些区域。他认为驾车时很难观察到车后方的路况，所以车后方盲区危害最大，但他觉得倒车影像能解决这一问题。

市民马女士已有7年驾龄，此前，她因未注意汽车盲区发生过意外事故。“有一次我在路边倒车，只顾着看后视镜，谁知车尾撞上了路灯杆。要是当时车后面有人，后果不堪设想。”马女士说，那次经历后，她给爱车加装了倒车影像，每次倒车时她都紧盯倒车影像，生怕再发生意外。

23日上午，记者先后采访了5名司机，他们都表示知道汽车存在盲区，并认为车后方盲区危害最大，但他们对汽车盲区都分布在哪些区域、在何种状态下需要特别注意哪些盲区等问题一知半解。记者特别留意到，受访的5名司机中有3名司机曾因未注意到车后方盲区而发生过事故。

2 倒车雷达、倒车影像也存在盲区

“我每年能处理20多起车尾撞上障碍物的车损事故，车后方盲区的危害确实不小，但千万不能因此忽视了其他区域盲区的危险。”从事汽修工作十几年的洛阳和谐汽修总经理张春朋说，虽然倒车雷达、倒车影像几乎成了汽车标配，但不少司机依然会因汽车盲区而发生交通事故，这是缘于一些司机对汽车盲区的了解太少和过于依赖汽车“扫盲”设备。

张春朋进一步解释说，安装在汽车保险杠上的倒车雷达与地面间有一定的距离，加之它以发射扇形超声波的方式探测障碍物，相邻倒车雷达间存在探测不到的盲区，司机不可绝对相信倒车雷达。倒车影像系统的摄像头有一定的角度限制，同样也存在盲区。

在市民贾先生的配合下，记者在他的车后方放置了一个常规容量的收纳箱，(如图)贾先生尝试进行倒车，车内倒车影像并未检测到车后方有障碍物。看着实测结果，贾先生顿时明白：“看来真不能完全相信倒车影像。”

3 建议：熟知汽车盲区很关键，行车期间要多观察

经验丰富的司机杨师傅说，汽车上配备的“扫盲”设备只能起到辅助作用，行车安全主要掌握在司机手中，司机的正确操作是规避汽车盲区危险最有效的方法。

“有些司机倒车时紧盯倒车影像，忽略了车身左右两侧的路况，因此引发的事故不胜枚举。”杨师傅说，车子动起来后，汽车盲区也在不断变化，驾驶员只有熟悉掌握汽车盲区分布在车身哪些区域，行车时才能做到游刃有余。

根据张春朋和杨师傅与大家分享的安全行车经验，记者总结出在以下4种情况下，避免汽车盲区可能带来危险的方法：

启动车子。司机开车前要绕车一周，确认车周围无障碍后再起步。起步时应尽量使用车辆左侧空间，因为驾驶员更容易观察到这一侧的路况。

转弯。转弯前，司机在减速的同时要侧身观察车侧的路况，因为此时汽车的A柱会遮挡司机的视线，一旦未观察仔细，极易与其他车辆发生剐蹭，甚至撞上突然出现的行人或非机动车。

倒车。司机要确认车后方无障碍后再倒车，同时还要不断通过后视镜、倒车镜及倒车雷达、倒车影像观察车周围的路况，避免因紧盯一处而引发意外。

开车门。司机应充分观察车周边路况后再缓慢打开车门。

最后，张春朋说，不少司机有不看车内倒车镜的习惯，实际上，行车过程中，司机通过观察倒车镜能实时了解车后方的路况，降低发生意外事故的概率。同时，一些司机喜欢在车内放一些挂件或在前后玻璃附近放置物品，这些行为都不利于司机及时观察汽车盲区，给行车安全带来隐患。（洛阳晚报记者 郭学锋 文/图）