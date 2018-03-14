洛阳至珠海航线昨日首航

昨日11时40分，GX8994次航班缓缓离开停机坪驶向跑道，飞赴珠海，洛阳至珠海航线首航开始。该航线的开通进一步增强了我市对珠三角地区的交通辐射能力，拉近了与珠三角地区的距离。近期，我市还将开通至宁波、乌鲁木齐的航线。

昨日11时40分，GX8994次航班缓缓离开停机坪驶向跑道，飞赴珠海，洛阳至珠海航线首航开始。

该航线的开通进一步增强了我市对珠三角地区的交通辐射能力，拉近了与珠三角地区的距离。近期，我市还将开通至宁波、乌鲁木齐的航线。

感受 屏幕滚动起来 乘客明显增多

昨日10时，我市一家轴承企业的司机魏先生提前一个多小时，将来自珠海的客商送抵洛阳机场。

“我是单位的专职司机，经常接送企业请来的专家、客户。以前接人送人，近的跑高铁站和火车站，远的要去郑州机场。去年以来，随着洛阳航线、航班数量的增多，我来洛阳机场的次数明显多了。”魏先生说，与以前机场候机大厅的冷清不同，现在的机场候机大厅里熙熙攘攘，想找个休息一会儿的地方都难。

等待首航

进候机大厅之前，来自珠海的客商与魏先生挥手告别。

“以前来洛阳，要么飞到郑州，老魏去接机，要么转乘高铁到洛阳。如今，有了直飞的航班，不仅省时，而且更方便我们与洛阳的公司进行业务往来。”该客商说，这趟航班不仅拉近了洛阳与珠三角地区的距离，还方便了洛阳日后在经济、文化、旅游等方面更好地与珠三角地区及其他地区对接，更欣喜的是，他这次还赶上航线开通的首航。

说到机场的变化，在洛阳机场工作的魏莹说：“我是2015年到机场工作的，这几年机场的变化很大，其中最直观的感受是，以前机场候机大厅显示航班信息的屏幕只有一页，上面只有往北京、上海等地的几趟航班，动也不动，现在你再看屏幕，滚动起来了。”

的确，2017年以来，洛阳先后开通了至海口、南宁、济南、天津、贵阳、西宁、珠海等省会、热门旅游城市的航线。如今，在航线布局上，洛阳已与20余个省会及热门旅游城市，大阪、曼谷2个国际城市实现热点通航。随着空中交通网络越来越完善，洛阳机场的吸引力越来越大，越来越多的旅客选择从洛阳机场出行。

腾空而起

故事 既为引客入洛，也为便民出行

2017年4月29日，叱咤商界的珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠来洛考察。

2017年8月，凡事力求登顶的“董小姐”，携银隆新能源股份有限公司与洛阳市签署合作协议，在洛阳打造银隆新能源(洛阳)产城融合产业园，投资150亿元。

2017年12月10日，“董小姐”再赴洛阳参观中航光电展厅，了解中航光电的整体规划布局、产品特色，此外，她还率队造访了洛阳LYC轴承有限公司。

几乎每次“董小姐”来洛，都会关心地问一句：“洛阳与珠海什么时候能通航？”

“为了能给投资企业创造良好的投资环境，方便两地企业的商务往来，促进地方经济发展，同时方便市民南下出行，我市要开通至珠海的航线。”洛阳旅发集团相关负责人说，这是市委、市政府给洛阳旅发集团下达的任务，因为，他们既是负责洛阳机场三期改扩建谋划论证的主体，还是洛阳航线开通的运营主体。

乘客登机

接到任务，洛阳旅发集团航空板块负责人带着团队在民航局和各大航空公司之间来回奔走。

“民航局去年就出台了‘保安全、控总量’的民航政策，加之珠海机场航班新增受限，让洛阳开通珠海方向的航线难上加难。唯一解决的办法就是找遍所有航空公司，拿正在飞的航线进行置换。”该负责人说，为了解决这一系列难题，她们有过在航空公司蹲点几个小时乃至几天等着与对方负责人见面的经历，有过“磨破嘴皮”推介洛阳，介绍洛阳经济发展、文化旅游优势，消除对方顾虑的过程。

经过大半年的努力，旅发集团航空板块团队凭借勤勉的工作、真诚的态度，依靠洛阳金字招牌般的城市品牌形象，最终拿下了洛阳至珠海的航线。

“引客入洛，不仅是要让游客、商务客人来到洛阳，还希望通过我们更好地推介洛阳。便民出行，不仅是要让市民在家门口乘坐飞机更加方便，还希望他们能为洛阳航空，以及整个洛阳经济社会的发展感到骄傲。”洛阳旅发集团相关负责人说，其实，珠海航线开通背后的故事，只是洛阳20余条航线开通的一个缩影，其背后既有市领导、相关部门同志、洛阳旅发集团上下，以及机场工作人员的汗水，又有大家作为一名普通洛阳市民希望家乡能更好发展的心愿与执着。

装运行李

惠民 我家大门常打开 请君飞来看一看

3月12日22时27分，随着当天最后一班航班9C8926安全离港，为期40天的洛阳机场2018年春运工作圆满落下帷幕。春运期间，洛阳机场共保障航班1358架次，同比增长38.85%，完成旅客吞吐量152728人次，同比增长43.34%，实现货邮吞吐量186.895吨，同比增长19.88%，刷新了历史同期纪录。其中，洛阳至曼谷客座率达到98%，洛阳至海口客座率达到99%，洛阳至杭州客座率甚至达100%。所有航线平均客座率在80%以上。

“跑一个航班难，能把一条线成功运营下去是难上加难。”洛阳旅发集团航空板块负责人说，让航空公司飞得好，保证客座率，让其看到希望，是洛阳机场保证航线数量，获得航空公司认可最重要的前提。

为了做好这项工作，洛阳旅发集团做了很多努力。

去年10月，洛阳面向全国推出重磅优惠措施：凡乘坐洛阳航线的旅客，凭登机牌和身份证可免费游洛阳景区。同时，洛阳旅发集团发挥旗下洛阳餐旅实业、顺途航空、顺途租车、上阳宫文化园、洛阳城市会客厅、八里唐文创小镇、洛阳礼物等餐饮、交通、景点、旅游商品等资源优势，联合洛阳多家景区推出系列优惠活动。

“‘航空+旅游’已经逐渐成为城市进行旅游市场开发的模式，在大众旅游时代，交通不仅是旅游业发展的重要支撑和基础保障，还为旅游业转型升级创造了新机遇、新空间。洛阳通过一系列优惠措施的实施，不仅带动了来洛旅客数量的增长，还势必拉动周边旅客从洛阳出行，货物从洛阳发出，这都将助推我市旅游、会展、物流等服务业的发展，也将倒逼产业的升级和服务水平的提升。”洛阳师范学院国土与旅游学院副院长程金龙说，另外，“航空+旅游”模式让来洛的游客在时间上变得更从容，在一定程度上也会带动游客多次消费，推动我市国际文化旅游名城建设。

“目前，我们正在商讨今年牡丹文化节期间的相关惠民措施，下一步将会同有关部门研究措施的可行性。希望能够通过惠民措施助力牡丹文化节，让更多游客来到洛阳、了解洛阳。”洛阳旅发集团航空板块负责人说，看到停机坪上停满飞机，市民出行得到了方便和实惠，游客来洛阳更快捷，她们的付出和等待都是值得的。

目标 让洛阳航空飞起来，让洛阳美名传更广

“早安！”3月4日6时5分，顺途旅行社的工作人员杨晓走出福州站时，拍下了几张站内的照片，发了一条朋友圈。

从“早安”开始一天忙碌的行程，在这一天里，杨晓骑着共享单车，查导航、找市场、拜访当地旅行社，与当地旅游业务人员对接，宣传讲解洛阳旅游产品，重点推介即将于4月开幕的牡丹文化节。

从3月4日起，顺途旅游部门的工作人员就背起行囊，揣上洛阳旅游产品、航班时刻表等宣传页，开始了为期两周的外联推介活动，积极宣传第36届中国洛阳牡丹文化节期间各旅游产品及航线情况，进一步推进洛阳航空、旅游融合发展，助力洛阳国际文化旅游名城建设，为牡丹文化节造势。

“除了工作人员实地走访对接，我们还在南宁举行了现场推介会，本月29日，我们还将在呼和浩特举行推介会。”洛阳旅发集团航空板块负责人说，洛阳的航班基本都是800公里以上的，航点都是省会、旅游城市，这样可以更好地实现双方游客的交流，从而实现“引客入洛”“推广洛阳”的目的，也借此保证航班的客座率。

“客人的增多对硬件设施的要求也随之提高。因此，改造提升洛阳机场，既是加快洛阳改革开放、提升国际文化旅游名城地位的迫切需要，也是客人乘机来洛满意度的基本保障。”洛阳旅发集团负责人说，因此，集团将围绕市委、市政府的决策部署，进一步发挥主体作用，一方面，在巩固提升现有航线的同时，积极培育新航线；另一方面，加快推进洛阳机场三期改扩建工程谋划及各项工作的有序开展，为洛阳的航空与旅游产业融合发展做出新的尝试与探索，为洛阳国际文化旅游名城建设贡献新的力量。（张人杰 王澍 通讯员 郑泽宁 秦阳 文/图）