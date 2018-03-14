老年人也要有“诗和远方”

市民张启元说自己95岁，估计没几个人会相信。她满头黑发，健步如飞，思维敏捷，爬山、炒股、玩射击，乐于尝试新鲜事物，甚至一个人跑到大使馆办了签证，去澳大利亚、美国旅行。

市民张启元说自己95岁，估计没几个人会相信。她满头黑发，健步如飞，思维敏捷，爬山、炒股、玩射击，乐于尝试新鲜事物，甚至一个人跑到大使馆办了签证，去澳大利亚、美国旅行。（>>>>新闻回放）

这位长寿老人的“潮生活”，是很多老年人向往的“诗和远方”。

高晓松的一句“这个世界不只有眼前的苟且，还有诗与远方”，触动了很多70后、80后的内心。事实上，老年人同样也应该有自己的“诗和远方”。

不少人觉得，年纪大了，生活不就是聊聊天，遛遛弯儿，带带孙辈，看看电视，跳跳广场舞吗，还能有啥“诗和远方”呢？其实，这些观念已经渐渐落伍了。

一份最新的《国内老年人旅行行为分析报告》指出，已退休或临近退休的老年人已成为国内游客的“主力军”之一，仅仅2017年上半年，老年游客出游人次同比增长2.4倍，而且老年人出游平均花费在3000元左右。

世界那么大，不仅年轻人想去看看，老人也想约着老伙伴们一起去耍耍！想想也是，生活水平高了，退休后手里也有了点闲钱，老年人当然也就不再满足于“闲”在家里的晚年生活。毕竟，如画的景色谁不爱呢？

要享受诗意的生活和远方的风景，首先老年人自己得有一颗“年轻的心”。我们无法阻止身体的老去，却可以保持心态的年轻，以一种在路上的心态去面对生活。其次，子女也要有一颗体谅父母的孝心。父母有自己的生活，别把自己的事都推给父母。如果真的分身乏术，需要父母帮着带娃，也要给父母足够的休闲时间，或者定期带父母去旅游。另外，旅行社也要为老年人量身定制合适的“夕阳红”线路，做好安全保护措施，让老年人真正享受到旅行中的快乐。

这样，老年人通往“远方”的路，才会更平坦，老年人的生活品质和幸福指数才能真正提高。（新闻观察员 洛谭）