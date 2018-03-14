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洛阳今日启动上半年首次教师资格认定工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-26 08:54

　　记者昨日从市教育局了解到，我市2018年上半年将面向社会开展两次教师资格认定工作，第一次认定26日启动。

　　市教育局相关负责人说，户籍或人事关系在我市行政区域内且未达到国家法定退休年龄的中国公民，或在我市内就读的全日制普通院校的毕业生，可以按照规定条件申请认定教师资格。除了往届全日制普通院校师范生和全日制教育硕士，其他申请人员需通过国家教育资格统一考试，取得相应合格证明并在有效期内。

　　申请人员应具备的学历为：申请幼儿园教师资格的，应当具备幼儿师范学校毕业及以上学历；申请小学教师资格的，应当具备中等师范学校毕业及以上学历；申请初级中学教师资格的，应当具备高等师范专科学校或者其他大学专科毕业及以上学历；申请高级中学和中等职业学校(文化课、专业课)教师资格的，应当具备高等师范院校本科或者其他大学本科毕业及以上学历；申请中等职业学校实习指导教师资格的，应当具备大学专科及以上学历，并具有相当助理工程师及以上专业技术职务或者中级及以上工人技术等级。

　　此外，申请人员的普通话水平应当达到国家语言文字工作委员会颁布的《普通话水平测试等级标准》二级乙等及以上标准。

　　该负责人说，申请人员在认定工作开始后，可以登录中国教师资格网(http://www.jszg.edu.cn)注册个人信息，进行网上申报。申请中等职业学校教师、中等职业学校实习指导教师、高级中学教师资格者，认定机构为洛阳市教育局。申请初级中学、小学、幼儿园教师资格者，认定机构为户籍或人事关系所在的县(市)区教育局。

　　网上申报结束后，申请人员需自行下载打印河南省教师资格申请人员体检表一式两份，并粘贴与网上申报同底版照片，在规定时间内，携身份证到相应指定医院进行体检，随后持相关材料到规定地点进行确认。

　　两次认定时间

　　●第一次认定

　　1.网上申报： 3月26日7点至4月2日24点。

　　2.体检：4月2日至4月7日。

　　3.现场确认：4月8日至4月14日。

　　●第二次认定

　　1.网上申报：6月13日7点至6月19日24点。

　　2.体检：拟定时间段为6月20日至6月26日。

　　3.现场确认：6月27日至7月3日。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 杜建芳）
[ 责任编辑：席倩倩]
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