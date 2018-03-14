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“智慧”是新时代的“标配”（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-26 08:54

　　城管信息员发现井盖儿破损，从上报、定位、分派到更换，仅需1.5个小时！近日，洛阳数字化城市管理监督中心举行市民开放日活动，“千里眼”看清大城小事，“顺风耳”聆听百姓呼声，“指挥棒”优化便民服务，“充满智慧的城管”令人大开眼界。

　　忆往昔，交通拥堵、空气污染、垃圾围城等“城市病”，“病”在腠理肌肤，“根”在经脉脏腑，暴露管理机制的不当与信息沟通的不畅。现如今，运用互联网、大数据等手段，给城市装上“智慧大脑”，城市管理工作不再“盲人瞎马”，城市服务功能得到全面提升，“城市让生活更美好”越来越有现实落点，也不断提升着人民群众的获得感、幸福感和安全感。

　　事实上，“智慧城市”已在洛阳遍地开花：“智慧政务”，刚刚投用的“市民之家”实现“一窗受理，一网通办”；“智慧医疗”，多家医院可使用手机预约、挂号、交费、导航等；“智慧旅游”，龙门石窟已实现“智能刷脸入园”……让数据多跑路、百姓少跑腿，群众和企业办事不再“雾里看花”，城市治理体系和能力变得“精益求精”，这正是“智慧”的魔力所在。

　　党的十九大提出“智慧社会”的国家战略，与以往的“智慧城市”相比，更强调共建共享，推进新一代信息技术与城市现代化、农村现代化的深度融合，建立统一的公共服务和数据共享交换平台；更重视“以人民为中心”的基本公共服务均等化、便捷化，让“智慧社会”形成“智慧民生”，让“大城智管”真正“智惠百姓”。总而言之，要让“智慧”像水和食物一样，成为人民美好生活中的必需品。

　　就洛阳而言，人民群众还有不少“操心事、烦心事”，期待更多便民惠民的“智慧方案”；防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的任务都很艰巨，亟待以“智慧”助力，实现大数据在政务、交通、旅游、医疗、教育、农业、扶贫、环保等诸多领域的“智慧应用”与“智慧升级”。可以说，“智慧”将是新时代的“标配”。

　　事在“智”中决、情在“慧”中系，让“智慧”的脚步走得快些，再快些！（郭旭光
[ 责任编辑：席倩倩]
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