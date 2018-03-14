洛阳800公里以上班线客运车辆安装智能防撞系统

近日，记者从市交运集团获悉，目前，我市800公里以上班线客运车辆已全部安装智能防撞系统；400公里以上班线客运车辆正在进行安装、调试，预计今年牡丹文化节前安装完毕。

近日，记者从市交运集团获悉，目前，我市800公里以上班线客运车辆已全部安装智能防撞系统；400公里以上班线客运车辆正在进行安装、调试，预计今年牡丹文化节前安装完毕。

这种防撞“黑科技”有哪些特别之处？记者进行了实地采访。

探测障碍物，必要时能自动急刹

近日，在洛阳汽车站停车场内，记者从一辆洛阳至福建宁德的客车上，看到了智能防撞系统。具体来看，它由3个探测器和1个车内控制开关组成。这些探测器分布在客车前车牌附近，远远看上去像3个小猫形状的装饰。

“别看它们小，作用是至关重要的。”市交运集团技安处工作人员李涛介绍，智能防撞系统的工作流程分3步：探测、报警、制动。

简单来说，车辆在运行过程中，只要时速超过20公里，智能防撞系统就会启动。当探测器发现有障碍物距离车辆较近时，该系统就会发出警报，并自动断油。如果此时没有人为刹车，该系统将从点刹开始逐渐加大刹车力度，必要时还会急刹，让车辆在距障碍物1米左右的地方停下来。

“城市模式”和“高速模式”自由切换

从车内控制开关上可以看到，智能防撞系统分为“城市模式”和“高速模式”，还有10至100的刻度线。

“刻度用来显示障碍物距车辆的距离。城市里车多、人多，车速慢，智能防撞系统能‘容忍’的障碍物距离就短一些，但是高速上车速快，有时障碍物在车辆前方100米时该系统就开始报警。”使用了几天智能防撞系统后，有30多年驾龄的司机张占国对它已经很熟悉了，“这个系统挺好的，就是有时候灵敏度太高，在超车或变道时会突然自动刹车，不过总体来说，有了它，行车时确实更安全了。”

李涛说，智能防撞系统的灵敏度是由探测器决定的。在对比多个厂家的产品后，我市客车选用了两种探测器：一种是激光加雷达的，另一种是毫米波加摄像头的。从目前使用情况来看，激光对光线要求不高，夜间行车也能正常运行，但是穿透力较弱，遇到大雾、大雨容易误报；毫米波的穿透力较强，大雾、大雨等天气对它影响较小，但它对光线要求较高，夜间可能不够灵敏。

“根据使用过程中出现的问题，我们在跟厂家协商、调试，以后肯定越来越好用。”李涛说，预计今年牡丹文化节前，全市400公里以上班线客运车辆都将完成安装。

客车内监控设备正进行升级，防止司机疲劳驾驶

除了智能防撞系统，今年，我市还正对客运车辆上的监控设备进行更新，从原来的2G监控更新为4G监控。

依靠车内的摄像头和网络定位系统，新的监控设备可以对司机、乘客、车辆进行实时动态监控，例如，发现司机疲劳驾驶或有不当操作行为，监控设备会及时提醒、警告，全方位保障车辆运行安全。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 杨玫 蔡艳慧）