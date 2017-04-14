中科科技园推动“双创”升级 加速产业集聚

近年，省级创新龙头企业普莱柯生物工程股份有限公司投资建设的中科科技园，通过大力开放普莱柯的技术、产业、资金等“双创”资源，全力推动“双创”升级，实现了本土生物医药产业集聚发展。

在洛阳中科生物芯片公司，技术人员在开展生物芯片产品中试

随着新动能日渐成为经济发展的第一引擎，推动“大众创业、万众创新”升级成为大势所趋。

近年，省级创新龙头企业普莱柯生物工程股份有限公司投资建设的中科科技园，通过大力开放普莱柯的技术、产业、资金等“双创”资源，全力推动“双创”升级，实现了本土生物医药产业集聚发展。

走进中科科技园，让我们从一个个创业故事中一窥其“双创”新亮点。

嫁接产业资源，高端创业在汇聚

300多平方米的纳米膜车间，年产值1亿元以上，每平方米产值在30万元以上。在中科科技园，洛阳中科生物芯片技术有限公司中试车间的“寸土寸金”让记者印象深刻。

创造这一价值的核心所在，是中科院“百人计划”入选者、中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所博导马宏伟的“0+X”纳米膜技术。

“只有中科科技园，才能给我的技术最大的应用舞台。”被问及为何会来洛阳创业，老家在浙江的马宏伟言简意赅，“舞台在哪里，我的创业地就选在哪里。”

近年，普莱柯向着行业上游的动物疫病检测积极拓展，投资设立了北京中科基因技术有限公司，在国内率先从事动物疫病监测独立实验室连锁业务。去年3月，马宏伟以“0+X”纳米膜技术为依托，与北京中科基因技术有限公司合资成立洛阳中科生物芯片公司，实现了这一新技术在世界兽药领域应用“零的突破”。

一滴血，滴在指甲盖大小的生物芯片上，再扫一扫二维码，蓝耳病、禽流感病毒检测报告可在手机上即时显示。马宏伟的生物芯片技术让动物疫病诊断及食品安全检测灵敏度、准确度、效率成倍增长，刮起动物疫病检测技术迭代的行业“旋风”。

开放技术平台，好概念“点石成金”

中科科技园西北约300米，便是依托普莱柯公司组建的、让无数兽药专业人才心向往之的国家兽用药品工程技术研究中心(下称“国家兽药研究中心”)。

“国家兽药研究中心是一个开放、共享的国家级创新平台，给我们的创业雪中送炭。”这是洛阳加多健生物科技有限公司总经理董宁发自肺腑的话。

创业的一大门槛，便是设备和技术。背靠国家兽药研究中心的中科科技园，很好地破解了这一难题。

“创业之初，我自己想到能不能去掉茶叶中的农药残留和杂质，保留茶香精华，更符合现代人健康的生活追求，但是如何实现脑中一片空白。”董宁说，“进驻中科科技园后，国家兽药研究中心向我们开放共享了低温萃取、低温干燥等技术平台资源，我的茶膏概念快速成为现实，相关工艺还申请了发明专利。”

沏一杯普洱茶，清澈透亮、香味扑鼻，少了苦涩，留下茶香。如果不是董宁亲自演示，我们很难想象，眼前这杯茶是由20倍浓缩、仅重0.5克的茶膏5秒钟速溶泡制而成的。

如今，董宁的普洱茶膏在一线城市北上广迅速打开市场，累计实现数百万元销售收入。

推动“双创”升级，产业集群正崛起

“全球首家研制家禽用免疫增强剂”“高通量诊断试剂水平国际先进”“打造国内首个动物疫病检测独立实验室连锁机构”……在中科科技园采访期间，记者听到最多的词，是“先进”“首家”“首个”等。

时下，依托普莱柯技术、产业和资本等优势，中科科技园整合各类资源与要素，围绕生物医药、生物技术、生物材料、大健康等高新技术和现代服务业等前沿行业，形成了打造“众创空间+孵化器+加速器+产业化”的全链条专业化创新创业平台，孵化出洛阳赛威生物科技有限公司等56家科技型企业，成为全市乃至全省为数不多的获得国家级科技企业孵化器和国家专业化众创空间双认证的科技园区。

当“大众创业、万众创新”的“双创”生态环境逐步优化升级时，中科科技园正向着“更大范围、更高层次、更深程度”的创业和创新蓄势——

“去年，中科科技园进驻企业全年实现营收2.6亿元；今年，随着一项项高精尖创业项目产业化步伐加快，科技园进驻企业营收将大步迈向4亿元以上。”谈到未来发展，中科科技园总经理马焱满怀信心。

开放创新资源，推动“双创”升级，加速产业集聚，普莱柯“双创”产业集群正崛起！（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 王思臣 郑世孝 文/图）