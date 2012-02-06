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享受国务院特殊津贴人员开始选拔
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-26 08:42

　　记者昨日从河南自贸区洛阳片区管委会获悉，2018年享受国务院特殊津贴人员选拔工作启动，洛阳片区范围内符合条件的人员请于本月30日前，将申报材料报送至洛阳片区管委会。

　　2018年享受特殊津贴人员分专业技术人才、高技能人才、产业创新领军人才三类进行选拔。其中，专业技术人才要求在专业技术岗位上工作，具有高级职称，近五年来取得的业绩、成果和贡献突出。高技能人才要求长期工作在生产服务岗位第一线，一般应为高级技师(国家职业资格一级)或具有相应高级职业技能水平。产业创新领军人才要求是在战略性新兴产业、高新技术产业和优势特色产业中的非公企业核心研发人员或技术能手，具有高级职称或是高级技师，并拥有核心技术或自主知识产权。

　　具体申报要求可登录市人力资源和社会保障局官网(http://www.haly.lss.gov.cn/)专业技术人才专栏进行查询。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 汪冰冰）
[ 责任编辑：马佳佳]
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