即日起，38路、80路、96路、97路、大数据产业园专线等公交车调线运行

因长夏门街太康路口封闭施工，途经的公交线路临时调整。即日起，38路、80路、96路、97路、大数据产业园专线等公交车，改在太康路长夏门街口西发车、调头，不再经过太康路(长夏门街至蔡伦路段)、蔡伦路、宜人路、伊洛路。

因长夏门街太康路口封闭施工，途经的公交线路临时调整。即日起，38路、80路、96路、97路、大数据产业园专线等公交车，改在太康路长夏门街口西发车、调头，不再经过太康路(长夏门街至蔡伦路段)、蔡伦路、宜人路、伊洛路。临时撤销太康路汇通街口西、太康路汇通街口东、蔡伦路太康路口北、新区第一公交停车场等站点。本次施工预计持续一周至两周，施工结束后将恢复原线 路运营。 (赵佳)