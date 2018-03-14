“五项治理”扮靓洛城

昨日，我市召开文明城市创建“五项治理”百日攻坚行动动员会，对交通秩序“治乱”、市容卫生“治脏”、生态环境“治污”、违章建筑“治违”、公共服务“治差”等工作进行部署。

昨日，我市召开文明城市创建“五项治理”百日攻坚行动动员会，对交通秩序“治乱”、市容卫生“治脏”、生态环境“治污”、违章建筑“治违”、公共服务“治差”等工作进行部署。

本次攻坚行动以城市道路提升改造、公交运力提升、停车场建设、环境污染防治等为主要内容，即日起，市公安、住建、交通、环保等部门将行动起来，为市民和游客营造更好的生活环境和旅游环境。

交通秩序“治乱”：施划新停车位1.25万个

●优化交通设施：按照“主干道有宽度、确保通畅，次干道有密度、实现环通”的要求，打通各县(市)区的“断头路”“卡脖子路”。今年牡丹文化节前，新建9个路口的交通信号监控设施，完成市区60多个重点路口的优化配时和340个路口交通信号设施的清洗、粉刷。

●公交优先建设：市中心城区城市总体规划建设中优先考虑地铁、快速交通、城市公共交通，提高公共交通覆盖率和分担率。推广新能源汽车，统筹考虑、规划设置充电桩。

●停车场建设：各城市区共施划新停车位1.25万个。其中涧西区、西工区、洛龙区、伊滨经开区各2000个，老城区、瀍河区、高新区、吉利区各1000个，龙门园区500个；开工建设升龙城地下停车场、珠江路地下停车场、纱厂南路停车场、古王立交停车场、文博体育公园地下停车场、文博广场停车场，年底前投用。

●交通乱象整治：重点整治各类机动车、非机动车乱停乱放，违规违法车辆上路行驶，行人乱穿马路，商贩占道经营等问题。

市容卫生“治脏”：新建改(扩)建公厕190座

●建筑墙体治理：优化建筑墙体立面，空调外机统一格挡，标牌统一规范。

●广告匾牌治理：对店面和室外广告匾牌进行全面排查，清除不规范有破损的匾牌和违法违规广告牌，严格控制室外大型广告设置。

●农贸市场整治：年底前完成城市区10家农贸市场改造提升任务， 2019年年底前完成剩余农贸市场改造提升任务。

●厕所革命：年底前，新建改(扩)建旅游厕所143座，其中新建132座，改(扩)建11座；11月15日前，新建改(扩)建公厕190座，其中城市区100座、县(市)90座，中心城区公厕全部达到二类及以上标准。

●管线入地：年底前，除11万伏和22万伏及以上电力高压线路外，完成其他电力管线入地工程。

●清洁城市行动：将背街小巷、城中村、城乡接合部清扫保洁纳入城区保洁范围。年底前完成100个老旧小区院落达标改造及50条背街小巷整治。

生态环境“治污”：年底前城市区集中供热率在75%以上

●大气污染防治：加快建成清洁取暖体系，年底前城市区集中供热率在75%以上，各县(市)县城集中供热率在40%以上。抓好建筑工地扬尘治理、落后煤电机组淘汰、露天烧烤治理等工作，年底前全市秸秆综合利用率在90%以上。

●水污染防治：按照“水清、岸绿、路畅、惠民”的目标要求，继续推进“四河三渠”综合治理，中心城区年底完成34公里(伊河13公里、洛河21公里)治理，偃师市、孟津县、新安县年底前完成整治；其他县2019年年底前全面完成整治任务。

●城镇生活污水处理：年底前，城市建成区、县(市)建成区污水集中处理率分别达到95%、85%。

●农业农村污染防治：推进农村环境综合整治，10月底前，完成154个村庄农村环境综合整治任务。年底前，全市畜禽规模养殖场粪污处理设施配套率在82%以上。

违章建筑“治违”：腾出土地优先建设公共服务设施和绿地

全面清查并处理中心城区建设用地范围内存量违章建筑。对侵占消防通道、城市广场、公共绿地等的违章建筑进行重点治理，“治违”后腾出的土地优先规划建设公共服务设施和绿地。

公共服务“治差”：基层综合性文化服务中心全覆盖

加强便民服务平台建设，实现“一站式”办理。年底前，完成16所乡村学校少年宫建设任务，主城区建成30个城市书房；10月底完成县(市)区所有乡镇(街道)和行政村(社区)的基层综合性文化服务中心建设任务，实现全覆盖。

加强行政服务平台建设，以公民身份证号码为唯一标识，构建电子证照库，实现涉及政务服务事项的证件数据、相关证明信息等跨部门、跨区域、跨行业互认共享。

市领导杨炳旭、王琰君等参加会议。(洛阳日报记者 张宁 通讯员 陈志强)