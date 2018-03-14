又一洛阳元素登上“国家名片”

25日上午，《海棠花》特种邮票原地首发仪式在嵩县滨河公园举行，这是嵩县事物首次入选“国家名片”，也是我市县区形象又一次以邮票的形式进行展示。

25日上午，《海棠花》特种邮票原地首发仪式在嵩县滨河公园举行，这是嵩县事物首次入选“国家名片”，也是我市县区形象又一次以邮票的形式进行展示。

此次由中国邮政正式发行的《海棠花》，展现了楸子、西府海棠、河南海棠、三叶海棠四个品种。其中，西府海棠因曾得到周恩来总理的喜爱而闻名。2018年是周恩来同志120周年诞辰，本套邮票的发行体现了对这位伟人的纪念，这也是我国发行的首套雕刻版花卉邮票。

值得注意的是，《海棠花》特种邮票第三枚为《河南海棠》，其展示的海棠品种标本出自嵩县，系原河南农学院教师王遂义于1963年在嵩县国家级自然保护区龙池曼采集而得。市集邮协会常务理事胡锦云表示，此次《海棠花》发行标志着嵩县事物首登“国家名片”，这也是继偃师玄奘、汝阳恐龙后，我市县区形象又一次以邮票的形式进行展示。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 周萌）