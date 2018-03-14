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南航首次在豫面向本科毕业生招飞行员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-26 08:44

　　今年，南方航空首次在我省招聘本科及以上学历应往届毕业生。有意者可于4月10日到郑州参加宣讲会，也可网上报名。

　　●招聘对象：

　　教育部承认的全日制统招普通院校本科及以上学历毕业生或海外相应学历毕业生(不接受专升本、成人教育、网络教育和自考等生源，不接受艺术类、体育类专业生源)

　　●招聘条件：

　　1.暂不接受现役军人，暂不接受我国台湾、香港、澳门户籍人员及外籍学生

　　2.须为未婚男性，本科生年龄在24周岁以下，研究生年龄在26周岁以下(按2018年1月1日计算)

　　3.身高须在168厘米(含)以上，身体健康，体型匀称，具体要求按照《民用航空招收飞行学生体格检查鉴定规范》执行

　　4.英语CET-4(425分)以上或雅思5.5分以上(须在有效期内)；参加飞行培训前，英语须达到雅思5.5分以上；成绩良好，在校期间挂科不超过3科

　　●报名方法：

　　1.4月15日前登录南航招聘官网报名

　　2.参加4月10日9时30分在郑州卡莱顿大酒店(中原路与华山路交叉口，中原万达对面)举行的宣讲会 （洛阳晚报见习记者 刘敏）
[ 责任编辑：史戎戎]
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