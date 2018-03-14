洛阳将认定扶持一批普惠性民办幼儿园

记者近日从市教育部门相关会议上获悉，今年我市将在新建、改扩建一批公办幼儿园的基础上，认定、扶持一批普惠性民办幼儿园，计划到2020年，全市学前三年毛入园率达到90.5%，普惠性资源覆盖率稳定在86%左右。

记者近日从市教育部门相关会议上获悉，今年我市将在新建、改扩建一批公办幼儿园的基础上，认定、扶持一批普惠性民办幼儿园，计划到2020年，全市学前三年毛入园率达到90.5%，普惠性资源覆盖率稳定在86%左右。

今年，我市计划新建、改扩建公办幼儿园76所，持续增加普惠性幼儿园数量和提高普惠性学位所占比例。同时，各县(市)区要落实3万人口以上乡镇至少办好2所、3万人口以下乡镇至少办好1所标准化公办中心幼儿园的要求，到2020年，彻底消除公办中心幼儿园“空白”乡镇。

按照《洛阳市第三期学前教育行动计划(2017—2020年)》，我市将落实住宅项目配建幼儿园政策，实现城镇每5000人左右设置1所6个班的公办或普惠性民办幼儿园，建成后按照有关规定移交给当地政府办成公办或委托办成普惠性民办幼儿园。有关部门将对未按规定建设或移交、没有办成公办园或普惠性民办园的进行全面整改，在今年年底前整改到位。

此外，我市将大力支持普惠性民办幼儿园发展，对通过认定的普惠性民办幼儿园，采取政府购买服务、综合奖补、减免租金、派驻公办教师、培训教师、教研指导等多种方式予以支持，促进普惠性民办园比例逐年提高，提升办园水平和保教质量。社会力量及普惠性民办幼儿园扩充资源，每新增1个标准班，还可以获得市辖区不低于7万、县(市)及以下不低于5万的一次性奖补。 （洛阳日报记者 郭秩铭）