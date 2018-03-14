洛阳市泵站进行集中“深度体检”

24日，我市最大的泵站——东郊雨水泵站迎来“深度体检”。这也拉开了我市泵站集中“深度体检”的序幕，进行“深度体检”将降低我市汛期积水的风险。
24日，我市最大的泵站——东郊雨水泵站迎来“深度体检”。这也拉开了我市泵站集中“深度体检”的序幕，进行“深度体检”将降低我市汛期积水的风险。
2011年10月，位于安居路的东郊雨水泵站正式投入使用。该泵站位于瀍东污水处置厂以西，是我市规格最高的泵站，启明东路以南、洛河以北、焦枝铁路以东、二广高速以西区域因它的存在而受益。自2012年开始，该区域再未出现大面积积水。
“该区域仍是我们的重点监控区域，要想在汛期排水顺畅，必须让泵站发挥最大作用，泵站的‘健康’是这一切的基础。”洛阳市政集团泵站管理分公司经理祖刚透露。
为迎接牡丹文化节的到来，确保泵站在雨季和汛期排水安全，负责泵站运行的全体工作者将放弃节假日，全面对我市现有泵站进行用电、配电、综合保护装置等方面的检测，对有安全隐患的相关配电部件进行更换，整体检测工作将持续40天。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 贾光明）
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