洛阳将每个县（市）至少建一所公办职业学校

记者近日从市教育局2018年职业及成人教育工作会议上获悉，我市将强力推进中职学校资源整合工作，在每个县(市)至少建一所公办的职业学校。

记者近日从市教育局2018年职业及成人教育工作会议上获悉，我市将强力推进中职学校资源整合工作，在每个县(市)至少建一所公办的职业学校。

市教育局相关负责人表示，2018年是我市落实中职学校布局调整、资源整合的关键之年，对照相关实施方案目标任务，我市将进一步完善县区职业教育专业优化布局结构，每个县(市)至少要建一所公办的职业学校，各县(市)职教中心要增加学位、改善办学条件。

其中，伊川县现有职教中心占地200亩，应建设不低于500亩；孟津县现有职教中心占地186亩，应建设不低于250亩；栾川县现有职教中心占地179亩，应建设不低于200亩；偃师市现有职教中心占地100亩，应建设不低于300亩；宜阳县现有职教中心占地365亩，应建设不低于500亩；嵩县现有职教中心占地130亩，应建设不低于250亩；洛宁县、汝阳县要抓紧规划建设，按时间节点完成建设任务。

此外，今年我市将继续深化产教融合、校企合作，组织、动员一批骨干职业院校对接产业集聚区，在协同育人、实训就业、师资培训等方面开展深度合作，加强职业教育服务经济社会发展的能力；加强省级职业教育品牌示范院校和特色院校建设，加快职业学校的信息化建设，强化中职教师队伍建设，大力开展中职系列竞赛活动，打造精品院校专业；支持驻洛高校建设，引导在洛高校融入洛阳市经济发展，积极创造条件，支持有条件的职业学校和行业院所创办高职专科院校；发挥职业教育资源优势，全面推进城乡社区教育，持续推进学习型城市、学习型企业、学习型家庭建设。 （洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 潘涛）