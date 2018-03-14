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9月底前，洛阳市区部分道路交通标线陆续换“新装”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-26 08:44

　　用新涂料画的交通标线

　　近日，有细心的市民发现，我市一些道路重新画了交通标线。这是交警部门在对市区道路交通标线进行“换装”，预计今年9月底前完工，届时市区部分道路的交通标线将变得更白、更亮，且具有更强的防滑性。

　　23日晚，记者在洛阳桥上看到，新画的交通标线看上去明显比之前的交通标线“粗糙”很多，表层不规则凸起，在灯光的照射下非常白，走在上面能明显感到很强的摩擦力。

　　市交警支队设施工程大队副大队长赵秀克说，新交通标线使用的是双组份涂料，这是一种比较先进的新型涂料，欧美国家已经大范围使用，国内大部分省会近年来也陆续开始使用。

　　赵秀克介绍，目前，市区道路上的大部分交通标线是用传统的常温型和热熔型涂料画的。热熔型涂料多用于新建、改建道路，它具有一定的夜间反光效果，也比较耐磨，但时间一长容易龟裂、起皮，亮度会大幅下降；常温型涂料造价较低，不具备夜间反光效果，多用于春秋两季交通标线的维护和复画。

　　重要的是，这两种涂料有个共同的缺点——防滑性差，尤其是遇到冰、雪、雨、雾天气或路面积水时，行人、非机动车从用这两种涂料画的交通标线上经过时很容易滑倒。

　　相比之下，新画的交通标线耐磨、抗污性好，表层不规则凸起能起到防滑作用，夜间反光效果也更加持久，不仅让行人、非机动车的出行更加安全，还能让司机在夜间提高行车安全性。

　　为啥新交通标线的夜间反光效果更持久？赵秀克解释，新交通标线的反光功能是通过涂料中的玻璃珠实现的，传统涂料的玻璃珠位于交通标线表层，经过车辆碾轧易磨损，夜间反光效果会变差，而新型涂料中的玻璃珠位于交通标线不规则凸起的下方，不易磨损，夜间反光效果也更持久。

　　记者了解到，去年，交警部门已在市区多条道路上试验性地画了一些新交通标线，总结出了经验；今年将在龙门大道、开元大道、九都路、凯旋路、滨河南路、关林路等多条道路上画新交通标线，预计9月底前完工；未来三年到四年，市区道路的交通标线将全部“换装”完毕。

　　另外，记者获悉，为提高车辆通行效率，交警部门将优化设计，重新画市区部分路口(具体信息见文末)的交通标线，增加行车道，预计4月8日前施工完毕。（洛阳晚报记者 刘嘉仪/文 张怡熙/图）

　　龙门大道与龙门北桥交叉口南北方向

　　龙门大道通往河南省工人龙门疗养院的路口南北方向

　　龙门大道与宜人路交叉口南北方向

　　开元大道与李城路交叉口东西方向

　　开元大道与南王路交叉口东西方向

　　开元大道与长厦门街交叉口东西方向

　　开元大道与唐坊街交叉口东西方向

　　开元大道与忠义街交叉口东西方向

　　开元大道与定鼎门街交叉口东西方向

　　开元大道与厚载门街交叉口东西方向

　　开元大道与长兴街交叉口东、西方向

　　开元大道与市府东街交叉口东西方向

　　开元大道与市府西街交叉口东西方向
[ 责任编辑：史戎戎]
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