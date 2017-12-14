洛阳市新获批两个国家外贸转型升级基地

记者昨日从市商务局获悉，国家外贸转型升级基地名单近日下发，我省共新获批10个国家外贸转型升级基地。市商务局申报的“河南省洛阳市国家外贸转型升级基地(复合材料)”和“河南省洛阳市国家外贸转型升级基地(工程机械)”正式获得批复，获批数量居全省第一位。

记者昨日从市商务局获悉，国家外贸转型升级基地名单近日下发，我省共新获批10个国家外贸转型升级基地。市商务局申报的“河南省洛阳市国家外贸转型升级基地(复合材料)”和“河南省洛阳市国家外贸转型升级基地(工程机械)”正式获得批复，获批数量居全省第一位。

近年，我市依据自身优势，重点发展硅半导体材料及太阳能光伏产业、钼钨钛铝等有色金属及合金材料、新能源电池和新支撑剂等为代表的新材料产业，形成了具有国内一流创新能力和国内一流竞争能力的新能源材料、电子信息材料、新型金属材料产业集群。经过不断努力，我市在新材料领域特别是复合材料领域取得了长足进步。

工程机械等装备制造业是我市的传统支柱产业，千万吨级大型露天矿成套设备、大型立盘过滤机、大型自磨机技术达到世界先进水平；大型钻机、大型矿井提升机、余热发电设备技术在国内处于领先地位，产业优势明显；矿用自磨机、球磨机和填补国内空白的褐煤提质成套装备、风力发电机组偏航轴承等一批重大标志性产品取得突破，“洛阳制造”产品积极参与载人航天、“蛟龙号”载人潜水器、“辽宁号”航母、高铁、国家大剧院、鸟巢、C919大飞机等一大批国家重点工程。

市商务局相关负责人介绍，这两个国家外贸转型升级基地的成功获批，将有力促进我市相关企业转型升级，进一步推动我市新材料和工程机械产业更快更好地发展。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 夏帆）