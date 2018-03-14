伊川县创新性推动政务公开工作 “二维码”登上《政府工作报告》首页

21日、22日，政协伊川县九届二次会议、伊川县十四届人大三次会议相继落下帷幕。与以往不同的是，今年伊川县首次将二维码印上《政府工作报告》首页，扫码即可查看《政府工作报告》全文，还使用了“现场云”实时传播。此举大大加大了该县政务公开的力度，方便广大群众了解政府重点工作，得到代表、委员们的一致好评。

21日、22日，政协伊川县九届二次会议、伊川县十四届人大三次会议相继落下帷幕。与以往不同的是，今年伊川县首次将二维码印上《政府工作报告》首页，扫码即可查看《政府工作报告》全文，还使用了“现场云”实时传播。此举大大加大了该县政务公开的力度，方便广大群众了解政府重点工作，得到代表、委员们的一致好评。

“上万字的《政府工作报告》，轻轻一扫就能查看全文，既方便自己随时随地学习，又方便向‘家里人’宣传《政府工作报告》内容，非常实用高效。”昨日，该县人大代表韩成艺一边用手机扫《政府工作报告》首页右上角的二维码，一边欣喜地介绍，扫码看报告清楚、明白，说明政务公开力度在加大，今年自己在伊川县“两会”期间还用“现场云”传播方式，给“家里人”——伊电集团6000多名职工现场分享了“两会”的最新消息。

据伊川县全媒体中心相关负责人介绍，“现场云”就是将现场发生的事件，通过云手段播发出去，这种直播以手机为主要拍摄工具，省去了以往电视使用的直播车和重量级设备，让参会代表、委员们倍感新鲜。

借助新华社的“现场云”平台，与会代表、委员、媒体记者等可以直接使用手机拍摄，内容经过即时审核，便可向外界发布。只要关注中共伊川县委宣传部的微信公众号“伊川新闻”或收到共享信息，普通群众通过手机或电脑就可以实时了解最新动态。据不完全统计，该县“两会”期间，微信公众号等网络和新媒体平台上相关新闻阅读量突破7万。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 李德伟）