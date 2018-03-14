今年牡丹文化节期间，洛阳这四家牡丹园将继续免费开放

作为今年牡丹文化节我市惠民政策之一，牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园将免费开放。

开栏语

今年牡丹文化节，我市在完善“旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策基础上，新推出“文化消费有补贴”政策，通过实施“5+1”惠民政策，不断增强群众幸福感和获得感。今起，洛阳日报推出“落实惠民政策幸福广大群众”系列报道，关注相关部门和单位落实“以节惠民”政策情况，共同将牡丹文化节打造成弘扬优秀文化、促进多产融合、建设美丽城市、幸福广大群众的纽带和平台。敬请关注。

作为今年牡丹文化节我市惠民政策之一，牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园将免费开放。

昨日，记者走访了这四家牡丹园。经过去年首次免门票后，各园积累了一定经验，今年提前着手准备，努力做到门票虽免，服务质量不打折，景观设施再提升，给游客提供更好的游园赏花体验。目前，各园准备工作进展如何？今年有哪些游园看点？记者提前为您打探。

牡丹公园：品味百年古牡丹

●服务准备

游园设施方面，该园在南大门新增游客流统计器，实时记录入园人数，一旦达到最大承载量将及时提示；园内大门、护栏等已刷新，莲花池已清理并注水，新增桌椅、人工湖护栏等。

景观提升方面，新增二乔、海黄、红玉等10多个牡丹品种；在中部牡丹廊架附近，增植紫藤、凌霄等春花植物。

人员服务方面，该园已邀请河南科技大学20多名志愿者，在公园南大门等处设置志愿者服务站，为游客提供咨询、讲解、休息站等免费志愿服务。同时，增加保洁、安保人员数量，维持园内卫生及秩序。

●赏花看点

该园共种植牡丹2万余株，有260多个品种，园内独有牡丹品种有池塘晓月、玉兰飘香、早春红、早艳红、枣皮红紫阳、紫阁等，涵盖九大色系。古牡丹是该园一大特色，其中株龄超过百年的牡丹有2000余株，单株开花最多时有200多朵。

该园早开品种牡丹居多，预计4月5日左右将陆续开花，整体盛花期在4月10日至15日。

西苑公园：皇家园林小而精

●服务准备

游园设施方面，大门广场、盆景园的地面、墙壁已更新，新修建大门吊顶，亭子、廊架、座椅、果皮箱等已刷新；公厕按照旅游公厕标准保洁；园内指示牌等已完善。

景观提升方面，增植牡丹700余株，多为60年株龄的大牡丹，品种有洛阳红、胡红、雪映桃花等；在公园瀛洲岛周边增植樱花等近30株。

人员服务方面，增加安保、保洁及志愿服务人员。

●赏花看点

该园共有牡丹2万余株，近300个品种。其中黑牡丹墨楼争辉，株型、花朵硕大，为我市罕见；还有大株型的醉西施、酒醉杨妃等稀有品种；海黄、花竞等20个国外品种千余株，正值盛年。

该园牡丹花期集中在4月4日至26日。

天香牡丹园：晚开牡丹亮点多

●服务准备

游园设施方面，园内公厕新增LED大型显示屏幕，方便游客找寻；已对园内指示牌、果皮箱等基础设施进行刷新及维护。新引进电动扫地机，可雾化作业，降低粉尘。

景观提升方面，增植乔灌木、草本花卉等植物，如北美冬青、雪果、粉黛乱子草等，这些植物色彩丰富、观赏性高。

人员服务方面，鉴于去年周六、周日入园游客数量较多等情况，今年牡丹文化节期间，该园周末将增派10余名志愿者，在出入口及园内维持秩序。

●赏花看点

园内共有牡丹3万多株，200多个品种，其中，黑豹、春柳、伊藤杂种等是该园的“明星”牡丹。园内还种有芍药约2万株，可拉长整体花期。这里还是一个“小型花草植物博物馆”，各类花草次第开放。

该园因地处邙山洼地，形成特有的寒冷小气候，花期比市区的牡丹晚4天左右，整体盛花期在4月15日左右。精品中晚开牡丹品种花期可持续到五一小长假。

洛阳农博园：牡丹连片花似海

●服务准备

游园设施方面，大门处增设客流统计系统，大门、园内的座椅、路标、指示牌等已更换、刷新。

景观提升方面，该园新增植牡丹近40亩，约2万多株；增植芍药近4万株；今年牡丹文化节期间，该园的沙漠植物馆将首次正式开放，展出百余种多肉植物等，丰富游客游园体验。

人员服务方面，该园邀请洛阳师范学院的学生前来做志愿者，经过前期培训，为游客免费讲解牡丹知识、洛阳历史文化等。

●赏花看点

全园牡丹约有15万株，近300个品种；芍药近4万株，近120个品种，因栽植面积大，可形成连片花开成海的壮观景观。洛阳春晓、粉鹅献媚等七八个牡丹新品种也将亮相。此外，该园还有大量的桃树、杏树、李树等春花类植物。

全园牡丹的整体花期将在4月10日左右进入初花期，4月15日进入盛花期。（洛阳日报记者 赵佳）