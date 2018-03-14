孟津县王良村：龙盘岭上谷飘香

近日，记者驱车前往孟津县白鹤镇王良村，一路上费了不少劲儿——山区丘陵公路蜿蜒，遇到急弯，得打好几把方向。走到高处往谷底一望，顿感当地百姓口中的“龙盘岭”名不虚传——山山峁峁间，银带般绵延数百米的梯田层层叠叠，恰如群龙盘卧。

近日，记者驱车前往孟津县白鹤镇王良村，一路上费了不少劲儿——山区丘陵公路蜿蜒，遇到急弯，得打好几把方向。走到高处往谷底一望，顿感当地百姓口中的“龙盘岭”名不虚传——山山峁峁间，银带般绵延数百米的梯田层层叠叠，恰如群龙盘卧。

王良村，正位于“群龙”环绕的半山腰上。

下了车，走进村子刚建成投产的小米加工厂，一箱箱“龙盘岭”牌小米整齐码放，清香扑鼻。“咱龙盘岭的旱地小米，饱满又香甜，口味一绝！”看到记者，正卖力将光亮晶莹的小米装入包装箱的贫困户王留军，顿时变身产品“推销员”。

王留军家里有7口人，一家的收入，除了靠儿子打打零工，就指望着岭上的7亩地。

然而，龙盘岭的黄土地不争气。

“地势高，十年九旱。”说起自家的地，王留军边说边叹气，“起早贪黑土里刨食，却又刨不了几个钱。”

“留军，咱村地旱，种谷子正合适。”2016年，当村支书赵彦林劝王留军时，种了几十年玉米的王留军心里打了个大大的问号——“种谷子效益高？”

赵彦林给王留军算了笔账：谷子耐旱，亩均稳产700斤问题不大，按每斤卖2块钱来算，7亩地全种上谷子的话，一年的收入就是万把块！

靠种地有万把块收入，对于王留军来说简直是不可想象的。家里的玉米地，遇到风调雨顺的好年，能有这一半收益就不错了。

满以为王留军会满口答应，谁知他的一席话，让赵彦林哑口：“咱这儿偏啊，种出来的谷子，卖给谁？”

龙盘岭是个“收玉米的都懒得进”的偏僻山区。村民此前也探索种植耐旱的谷子，但由于销路不好，后来只好改种其他农作物。

王良村，得有小米加工厂！赵彦林心意已定。

“考察了几家，没少碰壁。”赵彦林说，村子偏远，谷子种植规模尚小，没人愿意来建厂。

转机，发生在这两年。2016年，我市出台《关于扶持发展村级集体经济试点工作的实施方案》，提出结合当地资源资产状况和区位条件，积极探索多种发展方式，壮大村级集体经济。

作为县级试点村，王良村申报了约140万元资金支持。碾米机、脱皮机、抛光机等齐齐购下，有了加工厂，谷子不再愁销！

去年，王留军试种了2亩谷子，谷子没出田就“预售”给了加工厂。除了王留军家的，全村发展了2000亩谷子种植，其中包括64户贫困户的130亩谷子。按照目前市场行情计算，贫困户户均增收2000元。此外，64户贫困户还利用到户增收资金入股，每年额外分得400元分红。

“咱又偏又旱的龙盘岭变了，成了‘聚宝盆’。咱这小米，牌子就叫‘龙盘岭’！”赵彦林的提议，顿时激起了大家的自豪感，获得一致通过。

补短板、破瓶颈，村集体经济项目打通了脱贫“最后一公里”，王良村脱贫攻坚的信心空前高涨。

“让你来厂里打工，就让你自己摸摸看看，坚定信心。只要种得好，小米不愁销！”在加工厂，赵彦林一席话让王留军恍然大悟。

“村支书说得没错，明年俺家的地准备全种上谷子！”王留军语气坚定，喜上眉梢。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 特约通讯员 郑战波）