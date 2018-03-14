洛阳天气：今天多云到晴天 气温7℃到21℃

市气象台预报，今明两天依旧温暖如昨，今天多云到晴天，偏北风3级到4级，气温7℃到21℃；明天全区晴天间多云，偏南风2级到3级，气温4℃到23℃。

今天又是艳阳天。窗外鸟儿在鸣叫，空中飘来淡淡的花香，双休日第一天，您有何计划呢？

小记发现，烧烤店简直是气温“晴雨表”。天气转暖，沉寂了一冬的烧烤店陆续开门营业。前天晚上，小记路过一些烧烤店，店内几乎全都座无虚席，人们围坐在桌子前，吃着烤串儿，喝着啤酒，有说有笑。

这个时节，穿冬装中午有些热，穿春装早晚又有些冷。太冷或太热，都容易引发感冒，这让人如何是好？昨日早上，就在小记为出门穿啥衣服而发愁时，天气版QQ群里一名网友给了我启发：里边穿卫衣，外边套棉衣，天一热，脱掉棉衣不会冷。

出门后，眼前的乱穿衣画面让小记大开眼界：有穿羽绒服的，有穿薄牛仔服的，还有穿七分裤露着脚踝的……好一派“短裤与秋裤齐飞，穿貂共露腰一色”的景象。

昨日是第58个世界气象日。气象环境跟我们每个人息息相关。“朝霞不出门，晚霞行千里”“日晕三更雨，月晕午时风”这些谚语想必很多人都听说过，但不少跟气象有关的“冷知识”您未必知道，比如说天暖和了，哪个时段晒太阳最佳呢？答案是上午10点至11点。此时空气较好，让人感到温暖柔和，尤其对老年人身体更有益。

双休日到了，说说大家关注的天气情况。市气象台预报，今明两天依旧温暖如昨，今天多云到晴天，偏北风3级到4级，气温7℃到21℃；明天全区晴天间多云，偏南风2级到3级，气温4℃到23℃。

现在，大规模的回暖已呈席卷全国之势。北京、天津、石家庄等北方地区将度过一个最高气温20℃以上的温暖双休日，停滞在西南地区的降水将迅速增多增强，并向东扩张至湖南、贵州等地，南方雨水将贯穿这个双休日。

冬去春来，难得遇到一个温暖的双休日，小记建议您邀三五好友到郊外踏青，享受明媚春光。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖）