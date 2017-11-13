男子驾车进交警队找厕所被查出酒驾

昨日，小记在微信朋友圈看到一条消息：一名男子驾车进交警队找厕所，和保安发生争执，闻讯而来的民警意外发现男子身上有酒味儿……

昨日，小记在微信朋友圈看到一条消息：一名男子驾车进交警队找厕所，和保安发生争执，闻讯而来的民警意外发现男子身上有酒味儿……

小记从车站交巡大队得知，昨日8时许，男子马某驾车进入市交警支队事故处理大队院内，保安请他下车登记。马某说他急着去卫生间，双方随后发生争执。

民警闻讯赶来发现，马某身上散发着酒味儿，随即将他拦下。随后，邙山交巡大队民警赶来，经检测，马某血液中的酒精含量为每100毫升60毫克，属于酒驾。

看到酒精测试结果，马某当场就蒙了。他说22日晚他和朋友聚餐，席间喝了白酒，没想到第二天早上酒劲儿还没下去。

最终，邙山交巡大队民警对马某处以1500元罚款、记12分、暂扣6个月机动车驾驶证的处罚。

民警提醒，酒精在人体内代谢的速度主要取决于酒精摄入量及个体差异，为了自己和他人的安全，驾驶员酒后24小时内最好不要开车。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 訾平洛 陈建军）