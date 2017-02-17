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卖假货，被工商罚过仍得赔偿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-24 10:07

　　昨日，《洛阳晚报》记者从老城区人民法院了解到一起案件：一名商户销售22件假冒的金龙鱼调和油，法院判其按消费者所购油的3倍价款增加赔偿，共计17336元。

　　消费者：22件食用油全是假的

　　市民张女士的家人是开餐馆的，用油量大，平时要一次性买很多油。2016年9月7日，张女士来到老城区一个农批市场，从商户任某处购买了22件金龙鱼调和油，总价4334元。把油搬回去之后，张女士的家人发现这批金龙鱼调和油和以前的外包装不太一样，看起来很像是假的。张女士的家人随后找到工商部门反映此事，市工商局老城分局联系益海(周口)粮油工业有限公司进行鉴定，对方出具的检验证明书显示，张女士购买的金龙鱼调和油冒用该公司的注册商标、厂名、厂址等。

　　商户：已被工商部门处罚过，拒绝赔偿消费者

　　综合任某违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和证据，市工商局老城分局对任某行政处罚5000元，并责令其停止侵权行为。

　　然而，张女士随后找任某索赔时，任某认为他已经受过工商部门的处罚，不愿赔偿张女士。张女士一气之下将任某诉至老城区人民法院。

　　法院受理后认为，任某销售的商品假冒他人商标，存在欺诈行为，依法应当承担相应的法律责任。随后，法院按照法律程序将被起诉状交给任某，并登报声明。

　　法院：售假商户增加3倍赔偿

　　审理案件的法官告诉记者，他们在对任某履行告知义务后，任某在答辩期内未提交答辩材料，且拒不出庭。不过，任某未出庭并不影响法院依法做出判决。

　　法院认为，销售者销售产品不得掺杂、掺假，不得以假充真。提供商品有欺诈行为的，应当按照消费者购买商品的价款的3倍增加赔偿。在本案中，被告任某销售的商品假冒他人商标，存在欺诈行为，依法应承担相应的法律责任。故原告张女士要求被告任某赔偿损失17336元的诉讼请求合法有据，法院予以支持。

　　法官提醒市民，买东西时一定要注意索要发票或者收据，这是维权的基础。发现自己所购商品异常，可与商家协商解决，或直接拨打12315请工商部门介入，借助权威部门或厂家对商品进行鉴定，鉴定结果会更有利于维权。（洛阳晚报首席记者 王博东 通讯员 申文娟 刘彩琴）
[ 责任编辑：马佳佳]
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