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15米！新安县一教师剪的《清明上河图》 长度是原画作的近3倍

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-24 10:07

陈凯展示他的剪纸作品

　　在刚刚落幕的新安县第九届美术作品展上，一幅长15米、宽0.9米的巨幅剪纸作品《清明上河图》吸引了众人目光。这幅作品气势恢宏，精妙的剪纸技艺震撼人心。22日，《洛阳晚报》记者联系到该作品的作者——新安县城关镇第三初级中学的美术教师陈凯。

　　初学：把锯条磨成刻刀，用菜板当台面

　　“这段时间来参观剪纸作品的人越来越多，还有几所学校邀请我去给学生们教授剪纸技巧呢！”22日，说起剪纸的陈凯一脸兴奋。

　　陈凯今年47岁，他说，他从小对剪纸感兴趣，不过真正学剪纸是大学毕业以后。1993年，陈凯大学毕业后被分配到黛眉山山脚下一所中学任教，闲暇时开始学剪纸。当时工资微薄的陈凯舍不得买刻刀，就拿锯条一点点地磨成刻刀，没有剪纸的台面，他把菜板当台面。

　　刚拿起剪刀时，陈凯的手是僵硬的，剪出的线条一点儿也不流畅，稍不留意还会伤到自己的手。随着练习次数增多，他握剪子的手越来越灵活，作品也生动起来。

剪纸作品《清明上河图》 本版图片由通讯员 杨洋 摄

　　传承：为把剪纸技艺带进课堂，他曾花掉大半月工资

　　当时，陈凯除了教美术，还教语文和数学。他觉得，美术课能提高学生们的鉴赏力和审美能力，所以他比别人更重视一些。

　　为教学生们剪纸，陈凯托人从成都捎来一套有30多个人物的三国人物剪纸套装，给孩子们做课堂展示。当时，陈凯月工资不过百元左右，这套剪纸就花了他70元。

　　2005年，陈凯被调到城关镇第三中学任教，为让他发挥特长，学校腾出两间空闲教室作为他的创作室和展览室。

作品局部

　　心愿：剪出洛阳味道，举办个人展览

　　去年6月，陈凯接到新安县第九届美术作品展的邀约，请他创作一幅剪纸作品来年参展，他思来想去，决定剪一幅《清明上河图》。

　　陈凯反复观摩《清明上河图》图稿，熟悉画里的一景一物。为让作品效果更好，他选用植绒布做材料。植绒布不像纸那么好固定，会随着人的动作而发生轻微移动，从而导致人物变形，这无疑增加了剪纸的难度。因此，陈凯一有空就坐下来，对人物进行微调。

　　画画剪剪，剪剪画画……5个月废寝忘食的创作后，他终于完成了这幅长15米、宽0.9米的剪纸作品，其长度是原画作的近3倍。

　　前不久，新安县第九届美术作品展开幕，这幅恢宏的剪纸作品《清明上河图》立即引发关注。在15米的画幅上，人物、桥梁、树木应有尽有，惟妙惟肖，震撼人心。

　　陈凯说，接下来他打算以我市一些著名旅游景点为素材，创作剪纸作品。“我还打算在今年举办一次个人作品展，让更多人通过我的作品爱上剪纸这种民间艺术！”陈凯说。（洛阳晚报记者 魏巍/文 通讯员 杨洋/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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