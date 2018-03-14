吃是一种文化，随着社会现代化的发展，“吃文化”也应与时俱进。拿出行动，兼容并蓄，保留“地方口味儿”中有利于健康的成分，去除“地方口味儿”中危害健康的因素，当人们习惯了健康饮食，健康就是自然而然的事了。

吃是一种文化，随着社会现代化的发展，“吃文化”也应与时俱进。拿出行动，兼容并蓄，保留“地方口味儿”中有利于健康的成分，去除“地方口味儿”中危害健康的因素，当人们习惯了健康饮食，健康就是自然而然的事了。

“中国高血压地图”发布，专家指出，吃得太咸是高血压病主要诱因。我市居民口味儿偏重，医生提醒大家吃盐不能过量。

“居民口味儿”也是“地方口味儿”，它是一个地区的饮食密码，居民不约而同地偏好、享受着味觉上酸甜苦辣的共同饮食特征，即使发现“地方口味儿”危害健康，也常常不愿纠正。

究其原因，一是“吃惯了”。习惯成自然，饮食也如此，从小吃“地方口味儿”的饭长大，再换口味儿，吃饭不香，此为味觉上的依赖。二是“不想改”。祖祖辈辈都是这么吃过来的，到咱这儿没必要改吧？这是心理上的“顽固”。

这种现象很普遍，也可以理解。“地方口味儿”对人们来说，既是味蕾的记忆，也是乡情的寄托，当味觉上的记忆成为心理上的依赖，人们明知不健康也不愿意纠正。就像医学证明过量食用熏制、腌制食物易诱发胃癌，但一些偏爱食用熏肉、腌菜地区的居民并不愿纠正这种不健康的饮食习惯，胃癌也就成为这些地区的高发病。

“江山易改，禀性难移”，其实口味儿也难改，但口味儿再难改，咱也得改。为了健康，改改不健康的“地方口味儿”如何？

我市居民口味儿偏重，大家都有体会，喝汤喜欢加盐，平时炒菜也喜欢多油、多盐，这种饮食习惯与洛阳的地理环境、气候、文化等因素有关。如今，时过境迁，影响、制约“地方口味儿”的历史因素已然变化，改良“重口味儿”的办法就是多学习那些有利于健康的“地方口味儿”，比如清淡少盐等健康吃法。

吃是一种文化，随着社会现代化的发展，“吃文化”也应与时俱进。拿出行动，兼容并蓄，保留“地方口味儿”中有利于健康的成分，去除“地方口味儿”中危害健康的因素，当人们习惯了健康饮食，健康就是自然而然的事了。（新闻观察员 洛谭）