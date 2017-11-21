消费补贴“补”出满满的文化获得感

又是一年花开时。第36届中国洛阳牡丹文化节多项惠民政策出炉，在继续执行“旅游年票不受限、部分公园不收费、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策的基础上，我市新推出“文化消费有补贴”政策。

又是一年花开时。第36届中国洛阳牡丹文化节多项惠民政策出炉，在继续执行“旅游年票不受限、部分公园不收费、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策的基础上，我市新推出“文化消费有补贴”政策。

按照国际经验，当人均GDP在3000美元左右时，一个国家就进入物质消费和精神文化消费并重时期；当人均GDP超过5000美元时，该国就进入文化消费需求旺盛期。我国人均GDP在2008年就超过了3000美元，2011年达到5432美元，但在现实生活中，文化消费的需求并没有人们预期的那么旺盛，仍有不少人把文化消费视为可有可无的奢侈品，而非生活必需品，也没有养成文化消费的习惯。

在物质越来越丰富、生活节奏越来越快的现代社会里，很多人既不缺吃，也不缺喝，可心里总觉得少了点儿啥。再好的东西买回家，都只是开心一阵子，不少人很快就陷入无聊和焦虑之中。这是为什么呢？因为缺少了文化的滋养，难免浑浑噩噩地过日子。与物质消费不同，文化消费是一种更高层次的精神享受，涵养的是人心，润泽的是灵魂，可以让人的生活更有精气神。

我市推出文化消费补贴，开启了文化消费新模式，激励更多群众参与文化消费，品尝文化盛宴，促使文化更加惠民。文化惠民工程一个接一个，精彩的节目一场接一场，不仅满足了市民的文化消费需求，而且会逐渐培养人们的文化消费习惯，让群众有满满的文化获得感。

文化消费补贴可以让更多人走近文化，感受文化的魅力，而好的文化产品可以让更多人爱上文化。这就需要文化生产和供给部门多了解消费者的文化需求，提供更多群众喜闻乐见的优良文化产品，增强文化产品的吸引力，从而让人们徜徉在文化的海洋中，用心感受生活的美，体会满满的幸福感。（新闻观察员 洛谭）