洛阳各县（市）、区中招实验考试考点确定

昨日，《洛阳晚报》记者从市教育局装备与实验管理中心、市教育局电化教馆获悉，我市各县(市)、区中招理化生实验操作和信息技术考试将于4月10日开考，西工区、老城区、洛龙区、高新区、伊滨区、吉利区共设24个考点，为7500余名区属初中初三考生提供考试服务。
昨日，《洛阳晚报》记者从市教育局装备与实验管理中心、市教育局电化教馆获悉，我市各县(市)、区中招理化生实验操作和信息技术考试将于4月10日开考，西工区、老城区、洛龙区、高新区、伊滨区、吉利区共设24个考点，为7500余名区属初中初三考生提供考试服务。根据安排，理化生实验结束后，现场将有引导人员带领学生到同一考点的计算机教室参加信息技术考试。（洛阳晚报首席记者 焦琳）
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