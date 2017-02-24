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洛阳今年将加大对民办教育的扶持力度
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-24 10:03

　　昨日，我市召开2018年民办教育工作会，除了表彰一批民办教育先进校，还对实施三期学前教育行动计划，改扩建幼儿园，规范民办学校招生、收费行为等工作进行了安排部署。

　　【关键词】表彰先进

　　为引导民办学校规范办学，今年，我市共评出6所民办教育规范化管理先进单位，分别为市二外、市华洋国际学校、洛阳地矿双语学校、市龙城双语初级中学、市佳林学校、洛阳华夏外国语学校。

　　对达到一定规模、办学质量较高、社会效应好的民办学校，我市将加大扶持力度，从政府购买服务、捐资激励等方面进行奖励。

　　【关键词】鼓励办学

　　近5年来，我市市级财政部门累计对民办学校奖励2亿元。其中，新建学校达到一定规模，将按办学层次、新增班级数量，给予最高每班30万元的奖励；投资额达到一定规模的民办学校，将享受最高70%的教师工资及社保扶持政策。

　　除了民办学校，在学前教育方面，我市也加大了政策扶持力度。根据日前制定的《洛阳市第三期学前教育行动计划(2017-2020年)》，鼓励各县(市)、区政府将学前教育经费列入财政预算，鼓励社会力量及普惠性民办幼儿园扩充资源，每新增1个标准班，应按市区不低于7万、县(市)及以下不低于5万的标准给予一次性奖补。

　　【关键词】“普惠园”建设

　　入园难、入园贵是不少家有小宝的洛阳家长面临的难题。为缓解这一难题，今年，我市将加快公办幼儿园建设，逐步落实每个县(市)、区至少办3所标准化公办幼儿园的要求；增加普惠性资源供给，改扩建幼儿园76所，增加幼儿学位1万个。

　　预计到2020年，每个县(市)、区将至少建成1所省级示范幼儿园或8星级以上普惠性幼儿园，全市将建成100所市级示范幼儿园；其余的幼儿园30%达到一级园标准，40%达到二级园标准，所有幼儿园达到洛阳市办园标准。届时，全市学前三年毛入园率计划达到90.5%，普惠性资源覆盖率达到86%。

　　【关键词】配建园移交

　　今年，我市将进一步加强住宅小区配建幼儿园建设移交工作。目前，全市9个城区的70个新建小区中，已签订代建或移交协议的有22个，占比31.4%。对未按规定建设或移交、没有办成公办园或普惠性民办园的要全面整改，2018年年底前整改到位。

　　【关键词】规范招生

　　对虚假宣传、有偿招生、利用中介机构组织生源等行为，民办学校教育收费公示制度、收费标准、退学退费等工作，我市今年也将加大查处、管理力度。（洛阳晚报首席记者 焦琳）
[ 责任编辑：马佳佳]
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