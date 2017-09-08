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洛阳中州路老城段正在进行提升改造
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-24 10:03

　　昨日，在中州路与民主街交叉口西北角的一幢大楼外，脚手架及防护网已安装完毕，多名工作人员正在紧张施工。《洛阳晚报》记者从老城区获悉，目前中州路老城段(九龙鼎至新街附近)正在进行提升改造。

　　该提升改造工程包含中州路两侧的民主街、左安街、明新街、义勇前街和义勇南街5条背街小巷的提升改造以及道路沿线的地面平整、线路入地、城市亮化、门店及广告牌整治、墙壁粉刷及文化氛围营造等。截至目前，中州路沿线20余栋门店已开始整治提升，5条背街小巷的整治提升也正在进行当中，预计4月8日前提升完毕。

　　老城区中州路及沿线背街小巷街景提升改造提质增效指挥部相关负责人表示，为突出古都洛阳特色，展示洛阳形象和风采，此次提升改造将以河洛古风为主，道路沿线建筑的整体色调以白色、灰色、棕木色为主。提升改造后，建筑外墙将贴上古色古香的灰砖或重新粉刷油漆涂料，搭配仿古屋檐，并点缀上醒目的红色圆柱及雕花装饰栏杆等。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 石智卫）
[ 责任编辑：马佳佳]
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