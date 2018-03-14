洛阳西溪游园最后一个标段开工建设

随着市政工程进展，西溪游园最后一个标段也已开工建设。昨日，《洛阳晚报》记者从市城市管理局获悉，目前，西溪游园太康路至古城路段正在进行绿化。该段北起古城路，南至太康路，东临望春门街，西到王城大道。建成后，西溪游园将实现全线连通，为周边居民提供家门前赏绿、亲绿的新去处。

西溪游园效果图 （资料图片）

随着市政工程进展，西溪游园最后一个标段也已开工建设。昨日，《洛阳晚报》记者从市城市管理局获悉，目前，西溪游园太康路至古城路段正在进行绿化。该段北起古城路，南至太康路，东临望春门街，西到王城大道。建成后，西溪游园将实现全线连通，为周边居民提供家门前赏绿、亲绿的新去处。

西溪游园原名西干渠游园，整个游园北起古城路，南至伊洛路，东临望春门街，西到王城大道，全长3.58公里，其中西溪游园太康路至伊洛路段，已建成并对市民开放。

西溪游园太康路至古城路段栽植有银杏、广玉兰、枇杷、雪松、海棠、樱花、栾树等。近日，配合市政工程，王城大道等道路正在进行苗木移植，西溪游园太康路至古城路段上的不少苗木，就是从这些道路移植而来的。

市城市管理局相关负责人介绍，西溪游园太康路至古城路段内，新建3个较大的休闲广场，两座精致的小桥及3座公厕等，为周边居民游园提供便利。(洛阳晚报记者 李雨璐)