洛阳今年要在城中村和棚户区建立24个微型消防站

近日出炉的《2018年洛阳市重点民生实事工作方案》提出，我市今年要在城市区人口相对密集的城中村和棚户区建立24个微型消防站。您知道这小小消防站的作用吗？日前，《洛阳晚报》记者对此进行采访。

位于泉舜购物中心地下一层的微型消防站

城中村和棚户区，因为房屋密集、巷道狭窄，一直是火灾高发区。这些地点一旦出现火情，很容易错过救援的黄金时机，不过，今年他们将有一张应急“王牌”——微型消防站。

近日出炉的《2018年洛阳市重点民生实事工作方案》提出，我市今年要在城市区人口相对密集的城中村和棚户区建立24个微型消防站。您知道这小小消防站的作用吗？日前，《洛阳晚报》记者对此进行采访。

站内：消防器材种类丰富，有人随时待命

21日中午，记者来到位于泉舜购物中心地下一层的微型消防站，一进屋，就看到摆放着的细水雾灭火器、挎包式防毒面具、破拆斧、消防战斗服等消防器材、装备。

该微型消防站消防主管李冰说，微型消防站24小时有人值班，设有临时救火队，每天最少有7人待命，保证随时有人参与救火。队员每隔一段时间要接受消防部门的培训，时不时还会进行消防演习。

有件事让李冰印象深刻。去年9月17日，一辆汽车驶入泉舜购物中心地下停车场后发生自燃。这时，微型消防站的消防主机接收到温感报警信号，值班人员立即前去查看，并把现场情况及时反馈给临时救火队队员。紧接着，几名队员立即穿上战斗服，带着消防器材赶到现场，全力控制火势。最终，接到报警的消防队赶到现场，成功将火扑灭。

“当时地下停车场停了很多车，一旦被自燃车辆引燃，后果不堪设想。”李冰说，这次火情的成功处置，微型消防站起了关键作用。

作用：快速反应，筑起第一道“防火墙”

其实，我市几年前就开始部署建立微型消防站。它是以救早、灭小和“1分钟出动、3分钟到场”扑救初起火灾为目标，依托单位志愿消防队伍和社区群防群治队伍建立的最小消防组织单元。

市防火安全委员会办公室监督指导科副科长贺义博介绍，目前，我市已建立的微型消防站大部分位于各级消防安全重点单位和社区。

“比起人们印象中的消防队，微型消防站有着天然的优势。”贺义博说，大多数时候，消防指挥中心在接到119火警后，消防队员都能在极短时间内整装出发，但路况等因素可能减缓消防力量进场灭火的速度。

微型消防站与火灾现场的距离更近，消防人员也更熟悉地形，往往能第一时间赶到现场，筑起第一道“防火墙”，这大大弥补了“远水救不了近火”的尴尬。

平台：坐在指挥中心，就能查看实时画面并对讲

在市消防支队指挥中心，还有一个专门与微型消防站配套的综合管理平台。通过该平台，指挥中心工作人员能够通过设在各微型消防站的监控摄像头，实时查看值班画面，并与值班人员实时对讲，一旦出现火情，还能第一时间通知火场附近的微型消防站出动。

不过，不是所有的微型消防站都接入了该平台。对于无法实施监控的微型消防站，消防部门专门建立了花名册，若微型消防站周边发生火灾，指挥中心在调派辖区消防队时，同步联系微型消防站，让消防人员快速到场，为辖区消防队争取时间。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 王倩 文/图）