25日零时起，伊川北收费站封闭施工

自25日零时起至5月31日，宁洛高速伊川北收费站将封闭施工，过往车辆请注意绕行。

自25日零时起至5月31日，宁洛高速伊川北收费站将封闭施工，过往车辆请注意绕行。

市交通局相关负责人介绍，伊川北高速收费站现有3进5出8个收费车道，因车辆出站口与伊川滨河大道交会，容易造成交通拥堵和安全事故。本次封闭施工将对出站口及收费通道进行全面改建，收费站棚也将拆除重建，改造后收费车道将变为4进8出。在出站口与伊川滨河大道交会处将设置绿化带，对左转及右转车辆进行隔离，确保行车有序。

在进出站口处，还将建设临时停车区，包含厕所、临时休息室等功能区。收费站周边的绿化水平也将得到提升，以收到四季常绿、赏心悦目的效果。

3月25日零时至5月31日施工期间，宁洛高速伊川北收费站以东方向来车，前往伊川县的可提前在吕店收费站下站；或转二广高速，向南行驶至伊川东收费站下站；或转洛栾高速，向南行驶至伊川西收费站下站。前往市区方向的，可转二广高速，向北行驶至龙门收费站下站；或向西行驶至洛栾高速洛龙收费站下站。

宁洛高速伊川北收费站以西方向来车，前往伊川县的，可转洛栾高速到伊川西收费站下站，或者转二广高速到伊川东收费站下站。前往洛阳的可提前在洛龙收费站下站，或转二广高速到龙门收费站下站。

栾川、嵩县方向从伊川北收费站上站的车辆，可从伊川县城滨河大道向东行驶前往伊川东收费站上站，或者向西行驶前往伊川西收费站上站。(洛阳日报记者 张宁 通讯员 王社民)