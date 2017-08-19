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2018年《百姓问政》进行首场直播
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-24 10:04

　　22日晚，2018年首场《百姓问政》播出，聚焦我市林业生态建设工作。市林业局相关负责人在节目现场表示，对节目反映的问题，将认真调查解决。

　　补贴款缘何突然停发？

　　2005年9月，洛阳西南绕城高速通车。根据设计要求，对高速公路两侧从路基至隔离带30米范围内进行绿化。2013年，根据我市要求，在高速公路两侧建设70米宽的生态防护林带，并对所占农村耕地给予承租补贴。伊川县梁村沟村村民反映，2014年、2015年他们的确拿到了补贴款，但之后就没了下文。

　　市林业局副局长王联合说，村民反映的问题是属实的。他解释，梁村沟村原属伊川县城关镇，后被划到另一办事处，但城关镇并未将补贴款一同划拨，因此未能及时向群众兑付。目前，这一问题正在协调解决，近日将如数向群众兑付。

　　王联合表示，在兑付承租补贴过程中，有些需乡镇财政配套的资金没有落实到位，造成群众未能及时拿到补贴款。这些问题的发生，充分暴露出有关部门责任心不强。市林业部门将全面收集类似问题，加强督办。

　　林权变更谁来监管？

　　1986年，杨女士的公公和村里的9户村民与偃师市府店镇车李村村委会签订荒山承包合同，承包期限为30年。经过不懈努力，过去的荒山如今变为林地。然而，去年3月，杨女士发现，这块林地易了主。原来，这块林地早在2006年就被拍卖给了他人。她认为，合同尚未到期，林地就被拍卖，不合理。于是，她前住偃师市林业部门反映情况，却遭到推诿。

　　市林业局局长魏进忠说，林权变更需经林业部门审批，杨女士反映的问题未能及时解决，暴露出林业部门的服务意识还不够强。市林业局将及时组织人员，对此事进行详细调查，找准问题根源，制订具体解决方案，确保此事妥善解决。

　　未缴罚款就能扣发补贴？

　　2011年，嵩县车村镇顶宝石村的荒山被划为公益林，市林业部门根据规定为公益林的拥有者发放补贴。村民周师傅说，他家分得344亩公益林，每年由政府发放补贴3096元，但到了2016年，突然停发了。后经了解，2013年，他因在林地种植药材被罚款，但由于未收到处罚通知书，罚款并未缴纳。后来，村里以抵缴罚款的名义扣发了他的补贴。他认为，补贴发放与罚款是两码事，不应混为一谈。

　　市林业局副局长李冠达说，市林业局已派专人会同嵩县林业部门进行了调查，当事人反映的问题是存在的。

　　市林业局一名工作人员在节目现场表示，经调查，周师傅存在“毁林种药”行为，应受处罚，但村里扣除公益林补贴的做法是不对的。目前，市林业部门已责令该村如数发放补贴，再由林政部门对周师傅的行为进行处罚。

　　周山森林公园提升改造工程预计下半年动工

　　节目播出期间，现场一位民评代表反映，目前周山森林公园只有一个南大门，但由于不临交通要道，没有发挥很好的作用。在公园东北侧的人口密集区，却没设大门。听说我市将对公园进行提升改造，希望能够充分考虑群众反映的问题。

　　魏进忠说，随着人们对良好生态环境的需求逐渐强烈，周山森林公园设施不完善等问题暴露出来。目前，周山森林公园的提升改造已被列为今年我市的一项重要工程，目前规划方案已经市委、市政府研究通过。接下来，要开展深度设计等工作，预计下半年可全面动工。在此期间，相关部门将及时公布施工方案，听取群众意见、建议，不断加以完善。（洛阳日报记者 李三旺）

　　相关链接

　　今年将有22家单位接受问政

　　今年的《百姓问政》将从本月起持续至9月，其间将有22家单位的负责人陆续做客直播间，就相关工作接受群众“挑刺”。节目将于每周四晚20：00至21:30在洛阳广播电视台2号演播厅举行。届时，洛阳广播电视台新闻综合频道(一套)、洛阳中网、微信公众号“洛阳广电”、手机APP笑脸社区、公交移动电视将进行现场直播，新闻综合频道(一套)于每周六晚20:55重播。

　　《洛阳日报》《洛阳晚报》将对节目直播情况进行专题报道，并跟踪报道有关问题解决情况。敬请关注。 (三旺)

>>>2018年《百姓问政》场次排期表
[ 责任编辑：马佳佳]
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