洛阳市商务工作会议明确今年工作重点

全市实际吸收外资增长3%，实际利用省外境内资金增长5%，货物贸易增长3%，服务贸易增长5%，跨境电商交易额增长20%，对外承包工程和劳务合作营业额增长3%，对外直接投资与2017年持平……

全市实际吸收外资增长3%，实际利用省外境内资金增长5%，货物贸易增长3%，服务贸易增长5%，跨境电商交易额增长20%，对外承包工程和劳务合作营业额增长3%，对外直接投资与2017年持平……

昨日召开的全市商务工作会议，明确了我市今年商务工作的目标，会议从7个方面确定了我市商务工作的重点。

商务改革发展六大行动计划

贯彻落实省商务厅提出的六大行动计划，即消费升级行动计划、贸易强省行动计划、招商引资促进行动计划、对外投资创新行动计划、商务扶贫行动计划、经开区升级扩容计划，并研究制订我市实施方案。

现代开放体系建设

加大洛阳周山综合保税区、一类航空口岸扩大开放项目、国家服务外包示范城市的申建力度；加快中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区和铁路口岸建设步伐；提升招商引资、对外贸易、对外经济合作的工作实效，力争开放型经济发展再上新台阶。

产业招商等5个重大专项工作

产业精准招商实现新突破，精准对接重点企业40家以上，引进10亿元以上重大项目80个；抓好省投洽会和牡丹文化节投资贸易洽谈会招商邀商和项目签约工作；对2017年以来签约的招商项目进行全面梳理，对10亿元以上签约项目进行跟踪问效。

电子商务产业发展再上新台阶。建设改造一批高水平电子商务产业园区，培育壮大一批电子商务骨干企业，进一步提升电商服务与创新能力。

跨境电商产业发展争创新局面。培育省级跨境电子商务示范园区和人才培养暨企业孵化平台，积极引进大型国内外物流货代企业、知名跨境电商平台和外贸综合服务企业，力争我市跨境电商产业发展位居全省前列。

着力抓好改造提升和疏解外迁市场项目推进。

培育整合和规划布局市场，统筹抓好项目实施。

服务外包、一带一路

争创国家级服务外包示范城市，研究制定《洛阳市加快发展服务外包产业的意见》，完善洛阳市服务外包公共服务网络平台建设，继续培育创建省级服务外包示范园区。

继续深化与乌兹别克斯坦布哈拉市交流合作，投资建设占地1500亩的洛阳产业园，力争6月底前开工建设；重点推进我市企业在“一带一路”沿线承揽的国际工程项目；与“一带一路”沿线国家和地区的商协会建立信息合作共享机制，及时向企业发布信息。

对外贸易

积极推进“摩托车及零部件”等企业申报国家外贸转型升级基地，着力引进“两头在外”的出口型项目，培育我市外贸新的增长点；研究制定《洛阳市关于促进外贸稳定增长的实施意见》，对新获国际知名品牌企业等在品牌培育等方面给予政策支持。

内贸发展

抓好农产品冷链物流转型发展工作，以生鲜肉类为突破口，建立以洛龙、孟津等蔬菜主产区为依托的特色农产品冷链物流配送体系；强化应急保供体系建设，2018年市级猪肉储备规模不少于900吨，市级冬春应急保供蔬菜不少于5000吨。

产业扶贫、环境污染防治攻坚战

抓好电商扶贫工作，国家级、省级电商进农村综合示范县对具备开设电商条件的乡、村全部建立电商服务网点，各县市努力打造2个至3个电商扶贫带动性强、成效好的示范点；抓好来料加工产业扶贫和家政扶贫试点工作，积极参与“百城万村”家政扶贫试点工作，组织重点家政服务企业与贫困县签订对接协议，建立长期稳定的对接机制。

抓好环境污染防治工作，重点开展车用油品管控、打击黑加油站、规范报废汽车拆解、加强废品回收网点治理等相关工作，今年6月底前全市加油站完成国六标准车用汽柴油质量升级；在全市境内高速公路、国道和省道沿线的加油站点全面推广销售符合产品质量要求的车用尿素；印发2018年全市“废品围城”整治方案，对废品回收网点加强监管，科学引导，防止“废品围城”现象死灰复燃。（洛阳日报记者 孙小蕊）