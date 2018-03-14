孟津“拆墙透绿”还绿于民

没有围墙，没有门禁关卡，昨日一大早，孟津县退休职工赵书贤走出家门，径直来到县烟草专卖局院内绿地和周边新建的步道晨练。

没有围墙，没有门禁关卡，昨日一大早，孟津县退休职工赵书贤走出家门，径直来到县烟草专卖局院内绿地和周边新建的步道晨练。

“刚开始我还纳闷，为什么烟草专卖局大院的围墙突然拆了，原来是为了让我们共享绿地——我为政府的这个举动点赞。”赵书贤说。

去年9月，该县抢抓百城建设提质工程机遇，积极试点推广“拆墙透绿”，鼓励机关单位、政府部门告别“大院围墙”，敞开大门迎接市民群众。

孟津县烟草专卖局院内绿地近千平方米，面积较大。“拆墙透绿”工作启动后，该局率先响应号召，成为较早拆除围墙的单位之一。

赵书贤家住该县桂花大道，离县烟草专卖局不足500米。“小区里绿地不多，各种车辆也多，锻炼空间有限。”去年国庆节后，他路过烟草专卖局时看到围墙拆了，听说是要打造开放式空间，还绿于民，第一感觉是很新奇。

围墙拆了，真能随意进出？起初，不少群众心存疑虑。

“一开始是胆子大的人试探着往里走，后来晨练的、散步的就都来了。”孟津县烟草专卖局局长温社均说，拆除围墙后，该局还进一步敞开大门，共享停车场等设施。

孟津县市政园林局纪检组组长畅伟峰介绍，“拆墙透绿”工程实施以来，全县已累计有食药监局、卫生计生委、广电中心等23家单位拆除了围墙，开放绿地面积1.2万平方米，切实提升了孟津县城整体形象。

据介绍，为更好便民利民，该县还在烟草专卖局周边道路配套建设了1公里长的健身步道，修葺提升了院内绿地，补种了树种，添加了地被，增设了照明设施，一步一景，让周边群众切实感受到了“拆墙透绿”带来的实惠。

同时，围墙拆除后，各机关单位也由原来的“封闭式”办公转变为“开放式”办公，停车位、公厕均对外开放，补上了公共服务的短板，进一步拉近了政府与百姓的距离。

“拆”掉围墙，“补”足服务。这一“拆”一“补”，正是孟津县坚持以人民为中心，转变服务作风、提升县城品位的真实写照。(洛阳日报记者 李东慧 通讯员 郑战波 董洁)