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6月底前，洛阳市完成村（社区）“两委”换届选举

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-24 10:06

　　6月底前，我市将全面完成全市3210个村(社区)“两委”换届选举工作。这是22日召开的全市村(社区)“两委”换届选举工作推进会明确的。

　　会议印发了《关于认真做好全市村(社区)“两委”换届选举工作的实施意见》，就落实好中央和省委、市委有关精神，做好全市换届选举工作进行部署。

　　关键词：明确“时间表”

　　6月底前，我市将全面完成全市3210个村(社区)“两委”换届选举工作。其中，4月20日前，做好村(社区)党组织的换届选举；5月31日前，做好村(居)民委员会的换届选举；6月20日前，做好村民小组长、村民代表和村(居)务监督委员会的换届选举；6月30日前，做好换届选举其他工作。

　　关键词：选好带头人

　　突出“三有三带”标准，进一步选优配强党组织书记，大力推行村(社区)“两委”正职“一肩挑”。新提名的党组织书记将更加注重选配年富力强的党员，促进队伍年轻化。拓宽选人视野，鼓励复员退伍军人、回乡大中专毕业生、外出务工经商返乡人员、农村致富带头人、乡村医生、机关和企事业单位提前离岗或退休干部职工参加竞选。

　　关键词：配强“两委”班子

　　进一步优化村(社区)“两委”班子结构，注重村(社区)“两委”成员的年轻化和知识化，进一步提高村(社区)“两委”成员中35岁以下、高中(中专)以上文化程度比例。坚持和完善村(居)民委员会妇女委员专职专选制度，原则上村(居)民委员会女性成员不低于1名。

　　从严控制村(社区)“两委”班子成员职数。其中，人口2000人以下的村，“两委”班子成员一般为3至5人，2000人以上的村一般不超过7人；人口3000人以下的社区，“两委”班子成员一般为5至7人，3000人以上的社区一般为5至9人。

　　关键词：“负面清单”

　　严把村(社区)“两委”成员政治关、素质关，教育引导党员群众把符合要求的优秀人才选进村(社区)“两委”班子。细化村(社区)“两委”成员候选人的资格条件和不宜确定为候选人的“负面清单”，坚决把违法犯罪、涉黑涉恶、不守规矩的人员挡在竞选程序之外，切实提高候选人质量。(洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 陈怡平)
[ 责任编辑：马佳佳]
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