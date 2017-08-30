洛阳开展以案促改 推进标本兼治

习近平总书记强调，要深入剖析严重违纪违法干部的典型案件，发挥警示、震慑、教育作用。

习近平总书记强调，要深入剖析严重违纪违法干部的典型案件，发挥警示、震慑、教育作用。

去年以来，我市通过对党的十八大以来全市违法违纪案件排查、梳理，把违法违纪案件高发的扶贫领域、民生行业、政法系统、关键岗位和发生窝案、串案的重点单位作为“主战场”，建立“七双”工作运行机制，在全市打响了以“五改五确保”为内容的以案促改“五场战役”，扎实做好以案促改工作。记者昨日从市纪委获悉，截至目前全市共剖析各类典型案件4963件，警示、震慑、教育作用凸现，有效推动了全面从严治党向纵深发展，政治生态持续优化，为全市改革发展稳定提供了坚强保障。

围绕“实”字科学部署

坚持标本兼治推进以案促改是落实党要管党、从严治党的重要抓手，是坚持惩前毖后、治病救人的重要方法。

市委书记李亚在市委常委会上就坚持标本兼治推进以案促改工作强调，要精准发力，压实做细，为此项工作的开展提供了遵循。

“必须在‘实’字下功夫。”市纪委相关负责人介绍，我市围绕一个“实”字，科学部署，使得坚持标本兼治推进以案促改工作取得实效。

市纪委结合我市实际，制定了《关于开展坚持标本兼治推进以案促改工作实施方案》，从“突出重点，重拳出击、结合实际，全面铺开、建立机制，常态长效”三个方面对全市相关工作进行了明确要求。之后，市委针对典型案件剖析，提出要按照“坚持问题导向，明确工作步骤，务求取得实效”的要求，制定下发了《洛阳市开展案件剖析做好以案促改工作方案》，对全市开展案件剖析做好以案促改工作进行了具体指导。

去年8月29日，全市开展案件剖析做好以案促改工作警示教育会议召开。会议通报了谭建忠等五起违法违纪典型案件的处分决定，同时还印发了谭建忠、郭宜品、侯俊义、王忠道、樊国玺等严重违法违纪人员的忏悔录。不少干部表示，忏悔录在给党员干部以深刻警醒的同时，更重要的是从中清楚地看到了廉政风险点。

紧盯“案”字精准发力

去年9月6日，孟津县以案促改警示教育会现场，县纪委工作人员当场宣读了对该县扶贫办原副主任杨某的处分决定书。现场，不少干部表示，杨某的违纪案件给自己敲响了警钟。

“以案促改，关键在‘案’。”该负责人介绍，市纪委对党的十八大以来全市的违法违纪案件进行了全方位、多角度排查梳理，筛选确定了违法违纪案件高发的扶贫领域、民生行业、政法系统、关键岗位和发生窝案串案的重点单位作为以案促改工作的“主战场”。截至目前，共剖析典型案件146起，查找廉政风险点1995个并完善了相关制度。

我市紧盯典型案件，将党的十八大以来全市受到撤职以上处分的60起县处级干部案件全部制作《开展案件剖析做好以案促改工作通知书》，向32个单位党委(党组)下发，要求用身边事教育身边人，起到了有效震慑作用。

基层微权腐败，也是我市在推进以案促改工作中紧盯的对象，着力向农村延伸。例如，偃师市选取20个农村干部违纪典型案例，分两批对全市226个村(社区)支部书记进行了集中警示教育；西工区采取现身说法形式，让涉案当事人作出深刻忏悔等，收到了良好效果。

聚焦“改”字健全机制

发生一起案件，纪检监察机关在下达处分决定的同时，制作《开展案件剖析做好以案促改工作通知书》，一并向案发单位送达或宣布。这一机制被称为“双送达”机制，目的在于处分违纪人员的同时，还必须让案发单位以案为鉴。

“以案促改，目的在‘改’，机制建设是关键。”该负责人介绍，去年，我市建立了以“双送达、双教育、双剖析、双规范、双督导、双考评、双追究”为主要内容的“七双”工作机制并在全市推开，不断扩大执纪审查后续效应。

同时，我市不断分析典型案件暴露出的问题，有针对性地完善各种规章制度，把案例剖析出的规律性认识上升为制度规范。例如，针对典型案件中暴露出的官商勾结等问题，制定了《洛阳市构建新型政商关系实施意见》；针对行政审批、财务管理等方面暴露出的问题，制定了《洛阳市财政农业专项资金管理办法(试行)》等。截至目前，全市共剖析各类典型案件4963起，受教育人数达53.2万人次，同时建立健全各类制度2177项。

“以案促改，既是治标之举，又是治本之措。”我市广大党员干部表示，通过开展标本兼治以案促改工作，查找了廉政风险点，堵上了制度漏洞，补齐了机制短板，强化了自律意识，优化了政治生态，为我市保持稳中求进、稳中向好的发展态势提供了坚强保证。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）