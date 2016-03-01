洛阳：以节促建 养护道路

22日凌晨，在西工区金谷园路，洛阳市政集团工作人员对车行道上的坑槽、车辙、龟裂等进行全面整治。现场施工负责人介绍，为保障白天道路畅通，工人们夜间对道路进行养护，确保早上6时前施工结束。
22日凌晨，在西工区金谷园路，洛阳市政集团工作人员对车行道上的坑槽、车辙、龟裂等进行全面整治。现场施工负责人介绍，为保障白天道路畅通，工人们夜间对道路进行养护，确保早上6时前施工结束。
此次市政设施养护将对市管道路及排水、桥梁设施病害进行集中整治，预计本月底前完工，以确保牡丹文化节前维修完毕。（洛阳日报记者 常世峰 通讯员 贾光明 鞠传勇 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605