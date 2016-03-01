洛阳：以节促建 养护道路

22日凌晨，在西工区金谷园路，洛阳市政集团工作人员对车行道上的坑槽、车辙、龟裂等进行全面整治。现场施工负责人介绍，为保障白天道路畅通，工人们夜间对道路进行养护，确保早上6时前施工结束。

22日凌晨，在西工区金谷园路，洛阳市政集团工作人员对车行道上的坑槽、车辙、龟裂等进行全面整治。现场施工负责人介绍，为保障白天道路畅通，工人们夜间对道路进行养护，确保早上6时前施工结束。 22日凌晨，在西工区金谷园路，洛阳市政集团工作人员对车行道上的坑槽、车辙、龟裂等进行全面整治。现场施工负责人介绍，为保障白天道路畅通，工人们夜间对道路进行养护，确保早上6时前施工结束。 此次市政设施养护将对市管道路及排水、桥梁设施病害进行集中整治，预计本月底前完工，以确保牡丹文化节前维修完毕。（洛阳日报记者 常世峰 通讯员 贾光明 鞠传勇 摄）