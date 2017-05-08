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洛阳：全力推动各项决策部署落地生根
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-24 10:07

　　昨日下午，市政府党组书记、市长刘宛康主持召开市政府党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神和十三届全国人大一次会议、全国政协十三届一次会议精神，传达学习省委常委会(扩大)会议和市委常委(扩大)会议精神，研究全市政府系统贯彻意见。

　　会议强调，这次全国两会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神，圆满完成了各项议程，充分体现了党的意志、人民意志、国家意志的高度统一，具有重大的政治意义和深远的历史影响。全市政府系统各级各单位要把深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为当前一项重要政治任务，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党的核心、军队统帅、人民领袖地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，切实把思想和行动统一到党和国家的重大决策部署上来。要把学习贯彻全国两会精神与市委书记李亚在市委常委(扩大)会议上的讲话精神结合起来，与实现洛阳的新定位结合起来，与完成全年各项目标任务结合起来，统筹抓好经济转型、乡村振兴、精准脱贫、污染防治等重点工作，把学习成果转化为实实在在的工作成效。要密切关注国家、省政策动向，主动加强汇报对接，争取更多的政策、项目和资金支持。

　　与会人员还集体学习了中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的相关文件精神。会议强调，要提高站位，结合中央、省委、市委农村工作会议精神，扎扎实实把乡村振兴战略实施好。要立足实际，统筹推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，着力补齐农业农村短板。要建立健全工作机制，加强涉农部门协调配合，发挥农民主体作用，调动社会力量参与，形成推动乡村振兴的强大合力，真正让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽幸福家园。（洛阳日报记者 孙自豪）
[ 责任编辑：马佳佳]
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