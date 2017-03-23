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第二届河洛文化大集下月“开集”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-24 08:21

　　记者昨日从市文广新局获悉，4月4日至7日，我市将在洛阳会展中心举办第二届河洛文化大集。

　　作为今年牡丹文化节主体活动之一，该活动由省文化厅、市政府主办，包括开幕式、文化消费论坛、非遗文创产品展示、河洛民俗文艺展演等多项内容。

　　开幕式

　　●时间：4月4日10:08至10:38

　　●地点：洛阳会展中心

　　●看点：现场将击鼓开市。此鼓鼓面直径1.7米，带鼓架2.5米，是由省级非遗项目陈家制鼓技艺传承人陈义超特制的巨型鼓。同时，还将举行洛绣开针仪式，包括市级非遗项目洛绣传承人高源等在内的十多位绣娘将身着古代服装，开针刺绣洛阳八大景。这些作品完成后，将通过微信平台向市民展示。

　　文化消费论坛

　　●时间：4月5日

　　●地点：洛阳会展中心二楼会议室

　　●看点：特邀中国社会科学院文化研究中心副主任、研究员贾旭东，以《文化消费与供给侧结构性改革》为题，详细讲述消费与供给的良性互动和文化消费环境的改善。

　　文惠大集

　　●时间：4月4日至7日

　　●地点：洛阳会展中心

　　●看点：市民凭文化大集门票，可享受八折优惠；作为国家文化消费试点城市，我市将给予消费者一定的文化惠民消费补贴；参展群众可现场享受省、市级特色非遗美食免费“尝”，河洛大鼓、河南坠子等民俗表演免费“赏”，特色文创小礼品免费“领”等福利。

　　精品文创产品展销

　　●时间：4月4日至7日

　　●地点：洛阳会展中心场馆东侧

　　●看点：原创玩偶、创意配件、手绘包袋、手绘洛阳明信片、创意纸巾、创意首饰、创意剪纸等原创设计类、传统文化创新类、科技艺术类文创产品将集中亮相。

　　非遗文创产品展示

　　●时间：4月4日至7日

　　●地点：洛阳会展中心场馆西侧

　　●看点：市民可现场看到一批国家、省、市级非遗产品及衍生品，如国家级非遗项目浚县泥咕咕、唐三彩烧制技艺，省级非遗项目陈家鼓制作技艺、聂麟郊膏药等。

　　传统特色美食

　　●时间：4月4日至7日

　　●地点：洛阳会展中心场馆南广场

　　●看点：包括微山湖咸鸭蛋、尚氏一盒酥、在旗粘豆包、王家园子醋、鱼羊包、漕河驴肉等省、市级非遗项目。

　　河洛民俗文艺展演

　　●时间：4月4日至7日，9:30至16:00

　　●地点：洛阳会展中心场馆南广场

　　●看点：河洛大鼓、河南坠子、洛阳曲剧、洛阳龙灯、太极拳、舞龙、二鬼摔跤、木偶戏、背桩、皮影戏等具有特色的民俗表演将轮番上阵，让市民一饱眼福。(记者 朱艳艳 通讯员 杨颖奇)
[ 责任编辑：马佳佳]
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