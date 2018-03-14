4月初，洛阳这些道路、广场可赏牡丹

第36届中国洛阳牡丹文化节临近，我市主要道路、广场绿化及基础设施提升工作目前正加紧进行，本月底前，将以“新妆容”喜迎八方来客。

第36届中国洛阳牡丹文化节临近，我市主要道路、广场绿化及基础设施提升工作目前正加紧进行，本月底前，将以“新妆容”喜迎八方来客。

今年牡丹文化节期间，市区哪些道路、广场可赏牡丹？

现在

道路、广场忙“梳妆”

近日，在市区主要道路、广场，园林绿化工人正忙着对绿化、基础设施进行提升。

市绿化管理中心相关负责人介绍，从本月中旬开始，我市加紧对市区主要道路的绿化带篱笆、园林小品等进行刷新、更新。其中，篱笆刷新涉及道路有经三路、道北五路(魏紫路)、中州东路、九都路、青岛路、西苑路、310国道等。中州路、九都路、凯旋路、解放路、金谷园路等道路沿线的行道树也将被刷白，共计1万多棵，包括国槐、法桐、柳树等。“行道树刷白不仅整洁美观，还能起到春季防虫的作用。”该负责人说。

据介绍，市区主要广场目前正进行地面铺装和宣传牌、公厕、座椅、果皮箱等设施的提升。比如，老城青年宫广场将全部更换成崭新的青石，总面积约1400平方米；周王城广场(南广场)将刷新座椅157套、更新宣传牌162块。广场内的绿化提升同步进行。除增植牡丹外，不少广场还增植了常绿树种、灌木及地被植物等。

该负责人表示，道路、广场绿化及基础设施提升工作将于本月底前全部完工。

届时

道路、广场牡丹连片开

去年至今，为配合市政工程建设，我市一些道路、广场上的牡丹被移植。该负责人介绍，经过调整、栽植及养护，今年牡丹文化节期间，市区这些道路、广场可欣赏到连片盛开的牡丹。

“这些牡丹，大多是去年冬季从牡丹广场及道路上移栽而来的，都是株龄在20年以上的大牡丹，冠幅超过1.5米，观赏效果佳，经过一段时间的精心养护，目前长势良好，今年牡丹文化节期间，将以饱满的状态绽放。”该负责人说。

我市牡丹专家表示，市区道路、广场及街心游园的牡丹花期，一般比市区主要牡丹观赏园提前2天至3天，预计4月初早开品种牡丹将陆续开放。