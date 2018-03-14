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邮储银行嵩县支行开展“清洁家园 宣讲十九大”主题帮扶活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2018-03-23 14:39

　　为切实推动党的十九大精神，深入推进结对帮扶农村精神文明建设，3月22日，邮储银行嵩县支行到帮扶村——库区乡桥北村开展“清洁家园、宣讲十九大”主题帮扶活动，在行长时明明的带领下，大家积极把十九大的好声音传递给贫困户，将党的好政策送到乡亲们的心坎里。

　　宣讲重点围绕乡村振兴战略、脱贫攻坚战、健康中国战略、优先发展教育、社会保障、生态系统保护等与“三农”最密切的政策，这也是乡亲们最关心的问题。用接地气、通俗易懂的语言进行宣传讲解，讲到了贫困户的心坎里，使他们真正了解十九大精神。“十九大报告中提到实施乡村振兴战略，内容非常全面，涉及农村基础设施建设、集体经济等方面，以后农民的日子会越过越美好！”邮储银行嵩县支行副行长张松山解说着，贫困户露出满意的笑容。

　　根据帮扶对象具体情况，除了宣讲十九大精神，了解他们目前的实际困难外，帮扶责任人都主动帮助村民整理生产生活杂物，打扫房前屋后卫生，用实际行动将“清洁庭院幸福家园”理念输灌到村民心里，坚定了他们改变贫困面貌的信心和决心。
[ 责任编辑：史戎戎]
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